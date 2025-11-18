Укр
Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал сроки

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 02:30
1
Москва может попытаться воспользоваться тем, что Европа сегодня демонстрирует слабость.
Военные РФ, страны Балтии, Путин
Россия может попробовать захватить Нарву или другой балтийский город / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Кратко:

  • Ступак предупреждает о риске гибридной атаки РФ на страны Балтии
  • Россия может дестабилизировать Эстонию силами "зелёных человечков"
  • Кремль может воспользоваться слабостью Европы

Несмотря на отсутствие ресурсов для масштабной военной операции, страна-агрессор Россия может попытаться применить гибридные методы для захвата территории, аналогичные тем, что были использованы на Донбассе и Крыму. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам Ступака, у России сейчас нет достаточных сил, чтобы повторить полномасштабное вторжение, подобное войне в Украине, ведь все ресурсы брошены на украинский фронт. Поэтому сотни танков не пойдут на Эстонию, Латвию или Литву. Однако, отмечает эксперт, эти государства невелики по территории, а значит, для дестабилизации может хватить куда меньших сил.

видео дня

Ступак считает, что наиболее вероятной выглядит операция по типу "зелёных человечков" — когда небольшая группа хорошо вооружённых людей захватывает ключевые административные объекты в пограничных городах.

"Такой вариант вполне возможен, ведь 200 вооруженных людей могут держать в покорности город, например, Нарву. Тем более, что кольцо вокруг Эстонии сужается, там можно ожидать какой-то неприятности", — считает Ступак.

По мнению военного эксперта, Москва может попытаться воспользоваться тем, что Европа сегодня демонстрирует слабость.

"Через два года Европа может быть намного сильнее, и момент будет упущен. Слабость провоцирует агрессию, потому Россия может попробовать захватить какую-то страну, город или регион", - подчеркнул Ступак.

Смотрите видео - Иван Ступак рассказал о перспективах войны России и Украины:

Война РФ и НАТО - прогнозы

Как писал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. По его словам, Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось. Новые расчеты указывают, что риски могут возникнуть уже в 2028 году. Некоторые военные историки даже утверждают, что "предыдущее лето могло быть последним мирным".

Россия увеличивает производство танков Т-90 и восстановление довоенных танковых резервов, что свидетельствует о ее намерении создать долгосрочную военную угрозу для НАТО. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Сухопутных сил США в отставке Уэсли Кларк считает, что Владимир Путин не примет ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа и продолжит войну против Украины. Кремль наращивает военные силы в Беларуси, напротив стран Балтии и Финляндии, что означает подготовку к затяжной войне.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

