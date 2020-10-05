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Обнародованы неожиданные детали разговора Путина и Клинтона после гибели "Курска"

5 октября 2020, 13:11

Беседа президентов начинается с того, что Клинтон выражает Путину соболезнования, и говорит ему, что в дни трагедии представлял себя на месте Путина.

Путин
Появились подробности разговора Путина и Клинтона после гибели Курска / Reuters

Стенограмма разговора бывшего президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, стала достоянием общественности. На встрече, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск", президент России при этом рассказывал о своих рейтингах.

Перевод стенограммы опубликовало издание "Медуза" в понедельник, 5 октября.

В частности, издание обратило внимание на то, что ещё в прошлом году на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона были опубликованы стенограммы телефонных и личных бесед президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным. Документы датированы 1999-2001 годами, когда Путин последовательно занимал должности директора ФСБ и секретаря Совета безопасности России, главы правительства, исполняющего обязанности президента и наконец президента России.

"Медуза" снабжает расшифровку примечанием, что речь Путина прошла через двойной перевод - на сайте Клинтона его реплики приведены в переводе на английский, а сама "Медуза" публикует русский перевод английского текста. Иными словами, в реальности российский президент мог использовать какие-то другие, хотя и близкие по смыслу, выражения.

Беседа президентов начинается с того, что Клинтон выражает Путину соболезнования, и говорит ему, что в дни трагедии представлял себя на месте Путина. "Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики" - предположил он. Российский президент отвечает:

"Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".

Затем Путин ещё раз возвращается к теме своего рейтинга:

"Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться".

Клинтон в ответ говорит, что люди разных стран в последнее время стали человечнее относиться друг к другу: "Если в Москве взрывается здание, это словно происходит у наших родственников". Он при этом отмечает: "Иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно из-за всех этих сильных ощущений". Путин отвечает такой репликой:

"Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас всё выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху (по-английски: We tried to apply the brakes to all this furor), но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни".

Отметим, причины гибели "Курска" президенты не обсуждали.

Гибель Курска - что об этом известно:

  • Сейчас известно, что в первые минуты после взрыва на борту "Курска" погиб не весь экипаж - часть людей в девятом отсеке была жива ещё несколько часов.
  • "Курск" затонул 12 августа 2000 года, однако Путин отпуск в Сочи прервал только 18 августа.
  • Власти ещё 14 августа пришли к выводу, что весь экипаж погиб, тем не менее, Путин 16 августа заявил, что моряки "делают всё возможное для спасения экипажа".
  • О том, что спасти кого-либо вряд ли возможно, Путин сказал на встрече с родственниками моряков "Курска" в Видяево 22 августа, однако эта встреча не была публичной (впоследствии её запись опубликовали журналисты "Коммерсанта").
  • Рейтинг Путина, по опросам "Левада-центра", после катастрофы "Курска" несколько упал, однако затем вновь начал расти.

Владимир Путин Билл Клинтон Курск новости России
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