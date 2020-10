Обнародованы неожиданные детали разговора Путина и Клинтона после гибели "Курска"

Стенограмма разговора бывшего президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, стала достоянием общественности. На встрече, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск", президент России при этом рассказывал о своих рейтингах.

Перевод стенограммы опубликовало издание "Медуза" в понедельник, 5 октября.

В частности, издание обратило внимание на то, что ещё в прошлом году на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона были опубликованы стенограммы телефонных и личных бесед президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным. Документы датированы 1999-2001 годами, когда Путин последовательно занимал должности директора ФСБ и секретаря Совета безопасности России, главы правительства, исполняющего обязанности президента и наконец президента России.

"Медуза" снабжает расшифровку примечанием, что речь Путина прошла через двойной перевод - на сайте Клинтона его реплики приведены в переводе на английский, а сама "Медуза" публикует русский перевод английского текста. Иными словами, в реальности российский президент мог использовать какие-то другие, хотя и близкие по смыслу, выражения.

Беседа президентов начинается с того, что Клинтон выражает Путину соболезнования, и говорит ему, что в дни трагедии представлял себя на месте Путина. "Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики" - предположил он. Российский президент отвечает:

Затем Путин ещё раз возвращается к теме своего рейтинга:

Клинтон в ответ говорит, что люди разных стран в последнее время стали человечнее относиться друг к другу: "Если в Москве взрывается здание, это словно происходит у наших родственников". Он при этом отмечает: "Иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно из-за всех этих сильных ощущений". Путин отвечает такой репликой:

"Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас всё выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху (по-английски: We tried to apply the brakes to all this furor), но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни".