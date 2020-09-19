От скромности не умрет: Путин ошарашил заявлением о "супероружии"

Путин похвастался современнім оружием / Reuters

В России заявили, что владеют всеми видами оружия, которые превосходят все существующие.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило в субботу, 19 сентября, информагентство Интерфакс.

Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существующие сегодня, заявил Путин.

В качестве примеров он назвал лазерный комплекс Пересвет, авиационную гиперзвуковую ракету Кинжал, морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем Посейдон, крылатую ракету неограниченной дальности Буревестник, гиперзвуковую ракету морского базирования Циркон.

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По словам Путина, указанные виды вооружений уже поступают или в ближайшее время поступят в армию и на флот. Такого оружия пока нет ни у кого в мире, подчеркнул президент РФ.

"В этом ряду у системы Авангард с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, - особое место. Авангард - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - подчеркнул президент РФ.