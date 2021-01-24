Протесты в России: женщина получила удар в живот от копа и оказалась в реанимации

Маргарита Юдина упала на асфальт, ударилась головой / t.me/bazabazon

23 января Россию накрыли массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции в Москве и Санкт-Петербурге анонсировали и на сегодня. Тем временем стало известно о состоянии здоровья женщины, которую вчера ударил в живот сотрудник полиции.

54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Маргариту Юдину сотрудник полиции ударил в живот во время разгона митинга. Женщина упала на асфальт, ударилась головой. На данный момент пострадавшая находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении. У неё серьёзная травма головы, а за ночь ей стало хуже. Об этом пишет Baza.

В свою очередь, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию Подъем, что состояние здоровья женщины не вызывает опасений. По его словам, у нее легкая травма, женщина в сознании и чувствует себя хорошо.

"У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал", – сказал Мануковский.

РИА Новости в НИИ имени Джанелидзе при этом подтвердили, что женщина находится в реанимации.

По факту инцидента полиция и прокуратура Санкт-Петербурга начали проверки. Сотрудник полиции, который ударил Юдину пока не найден. Сообщается, что питерская полиция изучает видеозаписи.

Telegram-канал Mash пишет, что в субботу к Юдиной пришёл полковник Сергей Музыка, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

"Несколько раз извинился от лица всего личного состава, пообещал разобраться и наказать виноватых, а также любую помощь. Маргарита Юдина извинения приняла", - говорится в сообщении.

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