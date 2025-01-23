'Решать будет не Трамп': известно, кто станет 'серым кардиналом' в Белом доме

Трамп может не терпеть вмешательства в собственные дела со стороны одиозного олигарха Илона Маска, чей офис будет находиться в Белом доме, отметил Жданов.

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Известно, кто станет "серым кардиналом" в Белом доме / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Жданов:

Илон Маск будет находиться в роли "серого кардинала" при администрации Трампа

Трамп за время первой каденции не закончил ни одной войны

Все будет зависеть он Путина, который "руководит Трампом"

Новый президент США Дональд Трамп, вероятно, попытается лишить Украину военной помощи, но обстоятельства, вероятно, не позволят ему это сделать. Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Главреду", отметив непредсказуемость Дональда Трампа.

По его словам, интригу добавляет влияние Илона Маска, чей офис теперь будет находиться в Белом доме. Маск может претендовать на роль "серого кардинала", хотя Трамп, известный своим своеволием, может не терпеть вмешательства в свои дела. Жданов также предположил, что между ними возможны конфликты.

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"В предыдущую каденцию Трампа Конгресс был не совсем республиканским, а сегодня обе палаты республиканские. Более того, Трамп выпотрошил всю Республиканскую партию - вынул оттуда всех здравомыслящих людей, в результате чего остались одни лизоблюды, которые готовы кланяться и целовать, лишь бы их не трогали. В этом опасность", - отмечает Жданов.

Что касается прошлой каденции Трампа, Жданов подчеркнул, что ему не удалось урегулировать ни одного международного конфликта. Переговоры с Нетаньяху и Ираном не принесли результатов, а попытка достичь договоренностей с Ким Чен Ыном завершилась очередными испытаниями ядерного оружия со стороны Северной Кореи.

"Трамп действует по принципу "не получается - делать не буду, получилось - значит, я герой и чемпион". Все будет зависеть от Путина и от того, насколько он руководит Трампом. Наверняка на Трампа есть какой-то компромат, потому что не может он так безраздельно любить Российскую Федерацию. Если это так, то мы заметим, потому что Путин будет очень давить на Трампа", - резюмировал эксперт.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Политика Трампа - что известно о планах Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый президент США Дональд Трамп призвал Россию и ее лидера, диктатора Владимира Путина, остановить полномасштабную войну в Украине, предупредив о возможных последствиях. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Соединенные Штаты планируют завершить войну в Украине в течение 100 дней, и этот сценарий выглядит реалистичным, отметил политолог Игорь Рейтерович. Он считает, что за это время можно организовать переговоры и достичь определенного консенсуса относительно путей решения конфликта.

В то же время, как сообщил директор компании Defense Express Сергей Згурец, администрация Трампа до сих пор не имеет четкой стратегии завершения войны. Сейчас США не осуществляют активного давления на Россию, а в ближайшее время, вероятно, будут происходить только консультации и попытки влияния на агрессора.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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