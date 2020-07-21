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В Конгрессе США одобрили усиление санкций против Северного потока-2

Санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

21 июля 2020, 07:58
Северный поток-2
Северный поток-2 попадет под новые санкции/ Reuters

Плата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении газопровода Северный поток-2, который проходит в обход Украины.

Кроме того, был одобрен проект усиления ограничительных мер в отношении Турецкого потока. Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.

Данные санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Напомним, в Брюсселе подвергли критике санкционную политику Вашингтона в отношении ряда стран, а также проектов Северный поток-2 и Турецкий поток. Там полагают, что европейские государства должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как США.

Читайте такжеСША и Европа окончательно похоронили Северный поток-2Ранее в Госдепе США заявили о готовности в рамках закона CAATSA О противодействии противникам Америки при помощи санкций ввести ряд ограничительных мер против Северного потока-2 и одной из ветвей Турецкого потока.

Позже в Вашингтоне отметили, что санкции пока не вводятся, однако Штаты готовы будут перейти к решительным мерам в любой момент.

Как известно, Америка обещала ввести санкции против всех юридических лиц, причастных к строительству Северного потока-2.

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