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Следователь озвучил мрачный прогноз о судьбе Навального

22 декабря 2020, 19:52

Политика запросто могут обвинить в шпионаже.

Навальный
Навальному опасно возвращаться в Россию / Reuters

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному ни в коем случае не нужно возвращаться в Россию, так как это опасно для его жизни.

Об это рассказал главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat и автор расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ РФ Христо Грозев в интервью изданию Гордон.

"Как максимум, может, не ФСБ, потому что сейчас оно уже слишком на слуху, но другие, которые пытаются сделать одолжение Кремлю, его убьют", – сказал он, добавив, что убить Навального могут олигархи или политики.

Как минимум, по словам эксперта, оппозиционного политика могут обвинить в шпионаже.

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"Он (Навальный, - Авт.) просидит, по крайней мере, долго в тюрьме. Его зальют новой грязью, выдвинут обвинения в шпионаже и так далее", - уточнил Грозев, отметив, что возвращение Навального в Россию было бы правильным политическим решением.

Помимо этого, исследователь признался, что Навальный делился с ним намерением вернуться в РФ.

Отравление Навального - что было ранее:

  • Фонд борьбы с коррупцией совместно с изданиями Bellingcat, The Insider и американским телеканалом CNN при участии портала Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ веществом Новичок к отравлению российского политика-оппозиционера Алексея Навального.
  • Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
  • Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.

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