Снимали ТикТок: кадыровцы устроили массовое ДТП на Крымском мосту

Пять бронеавтомобилей полка "Ахмат" устроили гонки - водители хотели снять видео.

Кадыровцы устроили ДТП на Крымском мосту / https://t.me/volyamedia/593

"Бравые воины" чеченского диктатора Рамзана Кадырова 27 марта устроили массовое ДТП на Крымском мосту.

Как ни странно, авария произошла из-за того, что "кадыровцы" снимали ТикТок, пишет Telegram-канал "Воля".

"Как говорят армейские источники, пять бронеавтомобилей полка "Ахмат" устроили гонки, водители хотели снять видео. В результате четыре броневика столкнулись. Двое военнослужащих получили ранения. Движение по мосту было перекрыто на полтора часа. Ждем когда кто-то из гонщиков все-таки выложит видео заезда", - говорится в сообщении.

видео дня

Ранее в Сети опубликовали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на чеченцев, которые применяют сексуальное насилие в отношении оккупантов РФ.

На видео оккупант жалуется на то, что чеченцы неоднократно применяли насилие к военнослужащим РФ, в том числе сексуальное.

Также сообщалось, что в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова избили.

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