Создатель Новичка объяснил, что спасло жизнь Навальному

Алексей Навальный / Reuters

Один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Владимир Углев проанализировал информацию, касающуюся отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом идет речь в письме ученого в адрес Радио Свобода.

"Первоначально было сообщение, что Алексей практически без видимых причин впал в кому, что на самом деле было не так, а в искусственную кому он был введён уже врачами омской больницы, это было самым главным их действием, как и то, что они не стали проводить попытки лечения атропинизацией, увидев, что это приводит к ухудшению показателей его жизнедеятельности. Так что, с моей точки зрения, врачи, которые непосредственно вели Алексея первые 44 часа в омской больнице, действовали в столь непонятных условиях грамотно, тем более что результаты анализа отправленных ими проб, вероятнее всего, крови и мочи Алексея, были отрицательными на присутствие в них фосфорорганики. Уверен, что они прежде всего сняли с Алексея всю одежду и провели санитарную обработку кожи, что прекратило новое поступление ОВ (отравляющего вещества, - ред.) в организм, в наибольшей степени, как я полагаю, с поверхности кожи рук", - написал он.

В то же время ученый подчеркнул, что получение отравляющего вещества Новичок возможно лишь в специальных лабораториях и владеющими необходимыми навыками специалистами.

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"И лишь цепь случайных событий, начиная с действий командира самолёта и, повторюсь, действий в столь сложной ситуации, как полное отсутствие информации, а также давления "чёрных полковников" медперсонала омской больницы спасли Алексея от летального исхода или как минимум более серьёзного поражения. С абсолютной уверенностью делаю вывод, что террористическая атака на Алексея Навального была совершена одной из могущественных кремлёвско-лубянских группировок и с согласия Путина", - добавил Углев.