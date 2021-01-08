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Трамп впервые признал свое поражение на выборах президента

8 января 2021, 07:34
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Глава Белого дома призвал к "исцелению и примирению" и заявил, что страна должна двигаться вперед.

Дональд Трамп
Дональд Трамп признал поражение через два месяца после выборов / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок. По его словам, сейчас происходит передача власти победителю выборов 2020 – демократу Джо Байдену.

Видео было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне, пишет CNN.

"Новая администрация приступит к работе 20 января. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи власти", - сказал Трамп.

Он призвал к "исцелению и примирению" и сказал, что страна должна двигаться вперед. При этом Трамп не упомянул о своей роли в разжигании беспорядков и продолжал заявлять, пусть и расплывчато, о том, что президентские выборы 2020 года были омрачены фальсификациями.

Читайте такжеШтурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языкеПо данным CNN, советник Белого дома, имя которого не называется, считает, что Трамп записал видео только потому, что его президентству угрожают надвигающиеся отставки и потенциальный импичмент.

И действительно - Трамп признал свое поражение через два месяца после выборов и на фоне растущих призывов либо к его отстранению от должности, либо к новому импичменту. Кроме того, возникли юридические вопросы о его виновности в подстрекательстве своих митингующих сторонников, которые вторглись в Капитолий США 6 января.

Протесты в США - о чем сообщалось ранее:

  • 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • В ходе беспорядков погибли четыре человека. Кроме того, по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
  • Члены правительства США начали обсуждать возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
  • Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
  • В ночь на 7 января на фоне массовых беспорядков Конгресс США все же закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах. Решением Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление после утверждения Байдена новым президентом США.

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