Трамп впервые признал свое поражение на выборах президента

Дональд Трамп признал поражение через два месяца после выборов / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок. По его словам, сейчас происходит передача власти победителю выборов 2020 – демократу Джо Байдену.

Видео было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне, пишет CNN.

"Новая администрация приступит к работе 20 января. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи власти", - сказал Трамп.

Он призвал к "исцелению и примирению" и сказал, что страна должна двигаться вперед. При этом Трамп не упомянул о своей роли в разжигании беспорядков и продолжал заявлять, пусть и расплывчато, о том, что президентские выборы 2020 года были омрачены фальсификациями.

Читайте такжеШтурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языкеПо данным CNN, советник Белого дома, имя которого не называется, считает, что Трамп записал видео только потому, что его президентству угрожают надвигающиеся отставки и потенциальный импичмент.

И действительно - Трамп признал свое поражение через два месяца после выборов и на фоне растущих призывов либо к его отстранению от должности, либо к новому импичменту. Кроме того, возникли юридические вопросы о его виновности в подстрекательстве своих митингующих сторонников, которые вторглись в Капитолий США 6 января.

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