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Прорыв в Капитолий: появились новые подробности и свежий призыв Трампа

6 января 2021, 22:35

В здании Конгресса США произошла стрельба.

В США стрельбой начали разгонять протестующих / Reuters

В здании Конгресса США произошла стрельба. Как сообщают американские СМИ, один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь.

Как передает CNN, женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия.

При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.

При этом полиция Капитолия с оружием в руках приказывает митингующим покинуть здание Конгресса.

При этом действующий президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп сделал новое заявление.

Он призвал приказал ввести в Вашингтон нацгвардию. Силовики должны предотвратить дальнейшие столкновения, сообщил Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.

"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп опубликовал в Twitter послание к своим сторонникам.

"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, Мы - Партия закона и порядка - уважайте закон", - написал Трамп.

Прорыв в Капитолий - о чем ранее сообщал Главред:

  • 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.

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