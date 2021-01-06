Прорыв в Капитолий: появились новые подробности и свежий призыв Трампа

В здании Конгресса США произошла стрельба.
В здании Конгресса США произошла стрельба. Как сообщают американские СМИ, один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь.
Как передает CNN, женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия.
При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.
При этом полиция Капитолия с оружием в руках приказывает митингующим покинуть здание Конгресса.
При этом действующий президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп сделал новое заявление.
Он призвал приказал ввести в Вашингтон нацгвардию. Силовики должны предотвратить дальнейшие столкновения, сообщил Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.
По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.
"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Сам Трамп опубликовал в Twitter послание к своим сторонникам.
"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, Мы - Партия закона и порядка - уважайте закон", - написал Трамп.
Прорыв в Капитолий - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.