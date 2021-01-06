Прорыв в Капитолий: появились новые подробности и свежий призыв Трампа

В США стрельбой начали разгонять протестующих / Reuters

В здании Конгресса США произошла стрельба. Как сообщают американские СМИ, один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь.

Как передает CNN, женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия.

При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.

При этом полиция Капитолия с оружием в руках приказывает митингующим покинуть здание Конгресса.

При этом действующий президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп сделал новое заявление.

Он призвал приказал ввести в Вашингтон нацгвардию. Силовики должны предотвратить дальнейшие столкновения, сообщил Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.

"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп опубликовал в Twitter послание к своим сторонникам.

"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, Мы - Партия закона и порядка - уважайте закон", - написал Трамп.

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