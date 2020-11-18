В Нагорном Карабахе озвучили число потерь своей армии

В среду, 18 ноября, стало известно о новых человеческих потерях Армии обороны Карабаха.
Чиновники из Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили ‒ в рамках военных действий между Арменией и Азербайджаном погибли 1 586 военнослужащих армии НКР.
Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс в среду, 18 ноября нынешнего года. Как сообщают чиновник, утром стало известно еще о 81 погибшем. Таким образом, по данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибло и умерло от ран 1 586 военнослужащих Армии обороны Карабаха.
Читайте такжеВ Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Азербайджан, Армения и Россия подписали 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, армянские войска будут выведены из региона, а российских миротворцев разместят на линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
- Российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, в котором говорится о том, что в Карабах отправлены 1960 российских военнослужащих и военная техника.
- 11 ноября Турция и Россия подписали договоренности о создании в Азербайджане мониторингового центра, целью которого является контроль над прекращением огня в Нагорном Карабахе. Вопросы численности и задач воинского контингента Анкары будут определяться в администрации президента Эрдогана.
Автор: Дмитрий Видоменко