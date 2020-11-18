В Нагорном Карабахе озвучили число потерь своей армии / GettyImages

Чиновники из Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили ‒ в рамках военных действий между Арменией и Азербайджаном погибли 1 586 военнослужащих армии НКР.

Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс в среду, 18 ноября нынешнего года. Как сообщают чиновник, утром стало известно еще о 81 погибшем. Таким образом, по данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибло и умерло от ран 1 586 военнослужащих Армии обороны Карабаха.

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