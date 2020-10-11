В Нагорном Карабахе заявили о намерении объявить войну Азербайджану

Я объявлю отечественную войну против Азербайджана - Арутюнян/ facebook.com/ArayikHarutyunian

Нагорный Карабах стремится к мирному разрешению конфликта, однако не может пойти на условия Баку. Поэтому в Степанакерте готовы объявить продолжительную войну Азербайджану, который "стал платформой для международного терроризма".

Об этом заявил глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, сообщает издание Аравот.

В связи с обострением на фронте и обвинениями сторон конфликта в нарушении режима прекращения огня, Арутюнян дал пресс-конференцию, в ходе которой пригрозил объявлением войны республике Азербайджан.

По его словам, Азербайджан ставит перед собой цель уничтожения жителей Нагорного Карабаха, а условия, на которых настаивает Баку, категорически не устраивают непризнанную республику. Следовательно, анклав готовится объявить войну азербайджанскому государству.

"Мы стоим за мир, больше всех на свете мира хочет Арцах ,но мы не можем принять обязательное условие от страны, цель которой — уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру Арцаха, саму историю Арцаха. Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война", - подчеркнул Арутюнян.Читайте такжеВойна за Карабах: Арутюнян сделал громкое заявление о признании независимости НКР

Добавим, Баку и Ереван обвинили друг друга в срыве договоренностей о перемирии, которые были достигнуты в субботу, 10 октября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах Степанакерта, а в Баку сделали заявление об обстрелах азербайджанских городов Тертера и Гянджи.

Конфликт в Нагорном Карабахе