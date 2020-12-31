В НАТО не видят угрозы со стороны России

Столтенберг не видит угрозы со стороны России / УНИАН

В НАТО заявили, что Россия не представляет серьезной угрозы для альянса в военной сфере. Об этом он заявил в четверг, 31 декабря, в интервью журналу Le Point.

"Я не вижу прямой угрозы, исходящей от России, например, угрозы военного нападения. Но я вижу, что Россия утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО считает, что Кремль "стоял за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии", а также "вмешивается в демократические процессы" в США и Франции.

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"Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы", - подчеркнул глава альянса.

Столтенберг раскритиковал решение Турции о приобретении системы ПВО С-400 российского производства, добавив, что Турция союзник НАТО и ее необходимо сохранить в альянсе.

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