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В НАТО не видят угрозы со стороны России

31 декабря 2020, 22:10

Столтенберг раскритиковал решение Турции о приобретении системы ПВО С-400 российского производства.

Столтенберг
Столтенберг не видит угрозы со стороны России / УНИАН

В НАТО заявили, что Россия не представляет серьезной угрозы для альянса в военной сфере. Об этом он заявил в четверг, 31 декабря, в интервью журналу Le Point.

"Я не вижу прямой угрозы, исходящей от России, например, угрозы военного нападения. Но я вижу, что Россия утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО считает, что Кремль "стоял за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии", а также "вмешивается в демократические процессы" в США и Франции.

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"Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы", - подчеркнул глава альянса.

Столтенберг раскритиковал решение Турции о приобретении системы ПВО С-400 российского производства, добавив, что Турция союзник НАТО и ее необходимо сохранить в альянсе.

Украина – НАТО: о чем сообщалось ранее

  • НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
  • В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.
  • В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сделал новое заявление по поводу противостояния НАТО и РФ.
новости России НАТО Йенс Столтенберг
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