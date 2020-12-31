В НАТО не видят угрозы со стороны России

Столтенберг раскритиковал решение Турции о приобретении системы ПВО С-400 российского производства.
В НАТО заявили, что Россия не представляет серьезной угрозы для альянса в военной сфере. Об этом он заявил в четверг, 31 декабря, в интервью журналу Le Point.
"Я не вижу прямой угрозы, исходящей от России, например, угрозы военного нападения. Но я вижу, что Россия утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины", - сказал Столтенберг.
Также генсек НАТО считает, что Кремль "стоял за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии", а также "вмешивается в демократические процессы" в США и Франции.
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"Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы", - подчеркнул глава альянса.
Столтенберг раскритиковал решение Турции о приобретении системы ПВО С-400 российского производства, добавив, что Турция союзник НАТО и ее необходимо сохранить в альянсе.
Украина – НАТО: о чем сообщалось ранее
- НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
- В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.
- В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сделал новое заявление по поводу противостояния НАТО и РФ.