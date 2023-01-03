В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

Вечером 3 января территорию Российской Федерации посетила так называемая "бавовна". Несколько мощных взрывов прозвучало в Курске и Ростове-на-Дону. На видеозаписях, которые россияне публикуют в сети, видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов.
По информации местных Telegram-каналов, в Ростове-на-Дону объявлена воздушная тревога и сработала ПВО. Граждане страны-агрессора не на шутку испугались взрывов. Поэтому в пабликах сразу же началась паника.
"Бахнуло очень сильно. Стекла задрожали в доме", - пишут россияне.
Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на "бавовну" и призвал россиян не поддаваться панике.
"Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике", - написал гражданин страны-оккупанта.
В то же время в Курске также прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили о "бавовне" в железнодорожном округе.
Отметим, что российские власти никак не прокомментировали информацию о взрывах.
"Бавовна" в России
Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия встретила 2023 год под очень сильные взрывы. Так, во многих городах Российской Федерации расцвела очень мощная "бавовна". Россияне слышали "приветственные салюты" минимум в 5 городах. В частности, пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. "Бавовна" раздавалась также в Ростовской и Курской областях. Кроме того, в столице РФ Москве в новогоднюю ночь объявили воздушную тревогу.
Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.
Кроме того, Данилов подчеркнул, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.
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