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В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

3 января 2023, 23:55
На видеозаписях, которые россияне публикуют в сети, видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов.
хлопок в ростове
В Курске и Ростове-на-Дону прогремели мощные взрывы / Telegram Андрющенко Time

Вечером 3 января территорию Российской Федерации посетила так называемая "бавовна". Несколько мощных взрывов прозвучало в Курске и Ростове-на-Дону. На видеозаписях, которые россияне публикуют в сети, видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов.

По информации местных Telegram-каналов, в Ростове-на-Дону объявлена воздушная тревога и сработала ПВО. Граждане страны-агрессора не на шутку испугались взрывов. Поэтому в пабликах сразу же началась паника.

"Бахнуло очень сильно. Стекла задрожали в доме", - пишут россияне.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на "бавовну" и призвал россиян не поддаваться панике.

"Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике", - написал гражданин страны-оккупанта.

В то же время в Курске также прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили о "бавовне" в железнодорожном округе.

Отметим, что российские власти никак не прокомментировали информацию о взрывах.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия встретила 2023 год под очень сильные взрывы. Так, во многих городах Российской Федерации расцвела очень мощная "бавовна". Россияне слышали "приветственные салюты" минимум в 5 городах. В частности, пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. "Бавовна" раздавалась также в Ростовской и Курской областях. Кроме того, в столице РФ Москве в новогоднюю ночь объявили воздушную тревогу.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.

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