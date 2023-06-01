УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

Алёна Воронина
1 июня 2023, 02:20
14
Владелец ЧВК "Вагнера" хорошо чувствует ситуацию. Когда он поймет, что Акела промахнулся, он начнет рвать своего бывшего хозяина.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Раскол в верхушке РФ ведет Россию к смуте, подчеркнул Яковенко/ коллаж: Галвред, фото: сайт Кремля, скрин

В верхушке власти страны-агрессорки России всё больше нарастает раскол, что повлечет смуту в РФ. Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны России лишь обостряется, но ни одна из сторон не может уничтожить другую.

Минобороны страны-оккупанта России могло бы уничтожить Пригожина, но российский диктатор Владимир Путин пока не позволяет этого делать, а главарь вагнеровцев не способен уничтожить российское Минобороны, потому что глава Кремля не сдает министра обороны РФ Сергея Шойгу. Но это противостояние в заключении приведет к возникновению смуты в России. Такое мнение высказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Да, я думаю, что Россию ждет смута. Если бы Путин согласился, Пригожина могли бы раздавить в любую секунду – просто прихлопнуть на фронте, ведь для этого есть все основания и возможности. Даже сваливать ни на кого не надо, ведь идет война. Получается, Минобороны из-за Путина не может уничтожить Пригожина, а Пригожин не способен уничтожить Минобороны, потому что Путин не сдает Шойгу. В этом и есть вся суть противостояния", – отмечает Яковенко.

Однако такая смута выгодна для Пригожина, говорит российский оппозиционер.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "журналистская солидарность", пишет Википедия.

В то же время Яковенко предполагает, что Пригожин может быть способен пойти на конфликт с Путиным. Он хорошо чувствует ситуацию, и когда глава Кремля ослабнет, главарь ЧВК "Вагнера" его "раздерет".

"Думаю, Пригожин способен на такой шаг. Пригожин – уголовник с неплохим опытом выживания. Нужные для себя навыки он получил в тюрьме и в 1990-е годы. Он неплохо чувствует ситуацию. Если Путин будет ослаблен и станет понятно, что Акела промахнулся, Пригожин с удовольствием начнет рвать своего бывшего хозяина", – отметил российский оппозиционер.

Смотрите видео, что Игорь Яковенко рассказал о том, как Пригожин будет дерибанить Россию и рвать слабого Путина:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечал, что после захода ВСУ в Крым за власть в России будут бороться 40 ЧВК. В стране-агрессоре РФ точно не будет российского майдана", ведь российское общество оказалось неспособным к сопротивлению путинскому режиму. Мятеж в России может возникнуть лишь после прохождения какой-то точки невозврата. Одним из таких сигналов может стать деоккупация Крыма украинскими военными.

Напомним, российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко подчеркнул, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден. Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Евгений Пригожин Игорь Яковенко
Реклама

Главное за день

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

02:20 Мир
Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

22:11 Мир
Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

19:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоПригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко
31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

Реклама
23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

Реклама
19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

16:31

Соседов снова вызверился на Пугачеву

16:30

Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповалВидео

Реклама
16:30

Весь труд пойдет насмарку: в какой посуде нельзя варить вареньеВидео

16:26

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФВидео

16:10

Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датамВидео

16:01

Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

16:00

Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивитВидео

15:46

В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

15:35

Почему мы неправильно говорим "дякую": языковед Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

15:32

Дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны

15:18

Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней МатвиенкоВидео

15:13

"Ситуация тревожная": Песков заныл из-за игнорирования Западом атаки на МосквуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять