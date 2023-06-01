"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

Владелец ЧВК "Вагнера" хорошо чувствует ситуацию. Когда он поймет, что Акела промахнулся, он начнет рвать своего бывшего хозяина.

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Раскол в верхушке РФ ведет Россию к смуте, подчеркнул Яковенко/ коллаж: Галвред, фото: сайт Кремля, скрин

В верхушке власти страны-агрессорки России всё больше нарастает раскол, что повлечет смуту в РФ. Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны России лишь обостряется, но ни одна из сторон не может уничтожить другую.

Минобороны страны-оккупанта России могло бы уничтожить Пригожина, но российский диктатор Владимир Путин пока не позволяет этого делать, а главарь вагнеровцев не способен уничтожить российское Минобороны, потому что глава Кремля не сдает министра обороны РФ Сергея Шойгу. Но это противостояние в заключении приведет к возникновению смуты в России. Такое мнение высказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Да, я думаю, что Россию ждет смута. Если бы Путин согласился, Пригожина могли бы раздавить в любую секунду – просто прихлопнуть на фронте, ведь для этого есть все основания и возможности. Даже сваливать ни на кого не надо, ведь идет война. Получается, Минобороны из-за Путина не может уничтожить Пригожина, а Пригожин не способен уничтожить Минобороны, потому что Путин не сдает Шойгу. В этом и есть вся суть противостояния", – отмечает Яковенко.

Однако такая смута выгодна для Пригожина, говорит российский оппозиционер.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "журналистская солидарность", пишет Википедия.

В то же время Яковенко предполагает, что Пригожин может быть способен пойти на конфликт с Путиным. Он хорошо чувствует ситуацию, и когда глава Кремля ослабнет, главарь ЧВК "Вагнера" его "раздерет".

"Думаю, Пригожин способен на такой шаг. Пригожин – уголовник с неплохим опытом выживания. Нужные для себя навыки он получил в тюрьме и в 1990-е годы. Он неплохо чувствует ситуацию. Если Путин будет ослаблен и станет понятно, что Акела промахнулся, Пригожин с удовольствием начнет рвать своего бывшего хозяина", – отметил российский оппозиционер.

Смотрите видео, что Игорь Яковенко рассказал о том, как Пригожин будет дерибанить Россию и рвать слабого Путина:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечал, что после захода ВСУ в Крым за власть в России будут бороться 40 ЧВК. В стране-агрессоре РФ точно не будет российского майдана", ведь российское общество оказалось неспособным к сопротивлению путинскому режиму. Мятеж в России может возникнуть лишь после прохождения какой-то точки невозврата. Одним из таких сигналов может стать деоккупация Крыма украинскими военными.

Напомним, российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко подчеркнул, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден. Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

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