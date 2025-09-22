Все решится быстрее, чем кажется: раскрыты детали о сценариях окончания войны

О чем сказал Леонов:
- Формат завершения войны РФ против Украины будет понятен к концу осени
- Условия Путина являются нереалистичными
Вопрос завершения российско-украинской войны должен проясниться к концу осени. Именно тогда станет понятной роль США, Китая и возможный формат завершения войны - будет ли речь о прекращении огня, или другой вариант. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
Он подчеркнул, что предложенное Путиным "мирное соглашение" в нынешнем виде является нереалистичным и неприемлемым для Украины не только с политической, но и с правовой точки зрения.
"Как говорила Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми". То есть сойтись посередине здесь невозможно. Единственный реалистичный сценарий - это полное и безусловное прекращение огня с верификацией, возможно с привлечением миротворческого контингента для разведения сторон. По этому сценарию, например, завершили войну в Корее, где до сих пор продолжается режим перемирия", - указывает он.
По его словам, выполнить ультиматумы России невозможно, поэтому нужно время, чтобы оценить готовность Москвы к компромиссам и реакцию на это со стороны США и Китая. Дополнительным фактором является начало избирательной кампании в США, что будет влиять и на позицию Дональда Трампа, и на общую стратегию Вашингтона.
"Думаю, в течение ближайших двух-трех месяцев станет понятным будущий формат решений: что будет дальше, состоится ли прекращение огня, и кто будет участвовать в переговорах. Например, Китай уже сейчас заявляет, что к переговорам должны присоединиться и его представители, и представители Европы. По информации Соединенных Штатов, Китай даже настаивает на обязательном присутствии представителей ЕС и "коалиции решительных"", - добавляет он.
Смотрите видео интервью Леонова о роли Китая и США в завершении войны РФ против Украины:
По словам Леонова, Китай пытается формализовать свою роль в вопросе гарантий безопасности Украины, однако без Европейского Союза невозможно говорить о длительном и устойчивом мире.
Как Китай использует Россию - мнение эксперта
Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что Китай ведет в отношении России так называемую "политику удава", постепенно истощая ее ресурсы.
Он пояснил, что Пекин выигрывает сразу в нескольких направлениях:
скупает российские ресурсы (нефть, газ и лес) за бесценок;
через посредников, в частности КНДР, сбывает России старые советские боеприпасы, которые иначе пришлось бы утилизировать;
поставляет все необходимое для войны по завышенным ценам.
"Китай применяет в отношении нее "политику удава", то есть пытается медленно сжимать Россию, оставляя ей все меньше воздуха. "Политика удава" предполагает медленное ее удушение (...) Но главное, что втихаря Китай забирает у России ее ресурсы. Поэтому Китай просто зарабатывает. И будет зарабатывать, пока не увидит труп РФ", - сказал Новак.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший советник командующего армии США и аналитик Марк Войджер напомнил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной поднимался еще весной 2022 года. Однако, страны-члены НАТО опасаются эскалации противостояния с Россией, поэтому инициатива не получила необходимой поддержки, а конкретные действия для ее реализации так и не приняты.
Президент США Дональд Трамп призвал мировых партнеров снизить цены на нефть, чтобы таким образом заставить Россию завершить войну против Украины.
В то же время российский диктатор Владимир Путин после встречи с Трампом на Аляске четко показал, что не заинтересован в мирном урегулировании. Неопределенная позиция Вашингтона и некоторых союзников по НАТО лишь обострила ситуацию. По мнению отставного британского полковника Хэмиша де Бреттон-Гордона, ожидать перемирия в 2025-2026 годах маловероятно, поэтому Альянс должен принять решительное решение о создании бесполётной зоны для защиты гражданской инфраструктуры Украины.
О персоне: Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
