Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси

Источники в обеих странах опровергли информацию, что готовится вторжение.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что источники в России и Беларуси опровергли информацию о планировании широкомасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины.
По его словам, сейчас нужно сосредоточить внимание на снижении напряжения. Об этом глава МИД Турции заявил в эфире CNN Türk в субботу, 12 февраля.
"США обращают внимание на возможность крупномасштабной войны в короткий срок. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, отвергают это", – заявил Чавушоглу.
Он добавил, что белорусские источники заверили – никто не собирается нападать на Украину с территории Беларуси.
Кроме этого, в Турции считают, что военное вторжение вряд ли произойдет в то время, когда Москва ведет переговоры с НАТО по вопросу гарантий безопасности.
Турция готова провести переговоры с Путиным
В то же время министр иностранных дел Турции подтвердил, что Анкара готова стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Он отметил, что Турция согласится на посредничество, если обе стороны будут не против.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла предложение Турции стать посредником в решении российско-украинской войны, назвав это "внутриукраинским конфликтом". При этом дипломат подчеркнула, что "Россия не является стороной этого конфликта", отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк с Луганском".
Угроза вторжения России в Украину
Напомним, ранее американские спецслужбы обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.
В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и отметили, что Украина готова к различным сценариям развития событий. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний возможно вторжение РФ, но Украина должна руководствоваться только реальной информацией. Также он добавил, что Украина готова к любым рискам.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что украинская армия готова дать отпор врагу в случае, если Россия решится напасть. Они сказали, что российским военным не удастся взять ни один из украинских городов и что сценарий 2014 года не повторится.
Вас также может заинтересовать:
- "Запад намеренно нагнетает ситуацию": РФ прокомментировала заявления о возможном вторжении в Украину
- Угроза вторжения России: Шмигаль обратился к украинцам и призвал не паниковать
- Разговор Байдена с Путиным длился чуть больше часа: обсуждали угрозу вторжения
- Шанс избежать обострения с помощью дипломатии сейчас больше, чем угроза вторжения – Подоляк
- "Вторжение принесет страдания": в Белом доме сообщили детали разговора с Путиным