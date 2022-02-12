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Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси

12 февраля 2022, 20:38
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Источники в обеих странах опровергли информацию, что готовится вторжение.

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Источники Турции в РФ и Беларуси заявили, что вторжение в Украину не готовится / president.gov.ua

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что источники в России и Беларуси опровергли информацию о планировании широкомасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины.

По его словам, сейчас нужно сосредоточить внимание на снижении напряжения. Об этом глава МИД Турции заявил в эфире CNN Türk в субботу, 12 февраля.

"США обращают внимание на возможность крупномасштабной войны в короткий срок. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, отвергают это", – заявил Чавушоглу.

Он добавил, что белорусские источники заверили – никто не собирается нападать на Украину с территории Беларуси.

Кроме этого, в Турции считают, что военное вторжение вряд ли произойдет в то время, когда Москва ведет переговоры с НАТО по вопросу гарантий безопасности.

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Турция готова провести переговоры с Путиным

В то же время министр иностранных дел Турции подтвердил, что Анкара готова стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Он отметил, что Турция согласится на посредничество, если обе стороны будут не против.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла предложение Турции стать посредником в решении российско-украинской войны, назвав это "внутриукраинским конфликтом". При этом дипломат подчеркнула, что "Россия не является стороной этого конфликта", отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк с Луганском".

Угроза вторжения России в Украину

Напомним, ранее американские спецслужбы обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и отметили, что Украина готова к различным сценариям развития событий. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний возможно вторжение РФ, но Украина должна руководствоваться только реальной информацией. Также он добавил, что Украина готова к любым рискам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что украинская армия готова дать отпор врагу в случае, если Россия решится напасть. Они сказали, что российским военным не удастся взять ни один из украинских городов и что сценарий 2014 года не повторится.

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