"Насильно удерживают": в штабе заявили о пропаже главной соперницы Лукашенко

Тихановскую удержавают в ЦИК / twitter.com/naviny

Главную оппонентку нынешнего президента Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую удерживают в Центральной избирательной комиссии

Ранее она подала жалобу о пересмотре результатов выборов. Об этом сообщает Белсат.

Ее не видели уже 5 часов.

Как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили.

После этого она вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение".

Потом Тихановская уехала в неизвестном направлении. Сейчас штаб не может с ней связаться. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская.

По информации Медузы, Тихановскую сейчас насильно удерживают в ЦИК.

"Светлана зашла туда [в ЦИК] оставить документы. Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала не понятно!", — сообщили в штабе.

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Как писал Главред, в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.