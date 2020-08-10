"Насильно удерживают": в штабе заявили о пропаже главной соперницы Лукашенко

Как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов.
Главную оппонентку нынешнего президента Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую удерживают в Центральной избирательной комиссии
Ранее она подала жалобу о пересмотре результатов выборов. Об этом сообщает Белсат.
Ее не видели уже 5 часов.
Как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили.
После этого она вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение".
Потом Тихановская уехала в неизвестном направлении. Сейчас штаб не может с ней связаться. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская.
По информации Медузы, Тихановскую сейчас насильно удерживают в ЦИК.
"Светлана зашла туда [в ЦИК] оставить документы. Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала не понятно!", — сообщили в штабе.
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Как писал Главред, в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.