Бардак в "ЛНР", или Как Украина получила шанс "поиграть" с Россией

Украина должна максимально эффективно использовать конфликт в фейковой республике.

В конфликте в "ЛНР" победит тот, кого поддержит Владимир Путин

Если вы хотите выиграть войну, лучше всего, чтобы в стане вашего врага начались противоречия и конфликты. Россия активно использует этот принцип, в частности, чтобы разругать украинцев внутри страны между собой, поделив, например, по языку и другим "болевым точкам". А попытки Кремля рассорить Украину с Венгрией, Польшей, Беларусью, чтобы лишить ее поддержки со стороны соседей, показывают эффективность этого принципа и на внешнеполитической арене. Теперь шанс поиграть на противоречиях получила и Украина.

Конфликт в "ЛНР" - это не столько разборки между бандитскими группировками фейковой республики, сколько столкновения между их российскими кураторами. Ведь всеми подразделениями и руководителями этого псевдообразованиями управляет Российская Федерация, а контролируют их — российские офицеры. Разные группы (группа Суркова, группа ФСБ, группа ГРУ и т.д.) распределили между собой все потоки на оккупированных территориях: кто-то контролирует контрабанду, кто-то — гуманитарку, кто-то — рейдерство и захват бизнеса, который не выехал в Украину в 2014 году.

Группа "ополченцев-милиционеров" давно обвиняла Плотницкого в том, что он был причастен к убийствам некоторых военных главарей "ЛНР", с которыми не поделил потоки контрабанды, в том, что он разворовывал гуманитарную помощь, которая шла из России, обвиняла в коррупции, убийствах, грабежах и т.д. И среди главарей этих "ополченцев" поговаривали о том, что с Плотницким нужно что-то делать.

Свидетельством конфликта между игроками внутри РФ являются и сообщения российских СМИ. Они тиражировали разные заявления лидеров боевиков и разные версии происходящего, так как контролируются разными группами интересов.

Реакция Кремля на события в Луганске обещает быть достаточно жесткой. Бардак в "ЛНР" Кремль попытается максимально пресечь. На фоне переговоров о судьбе Донбасса России необходим максимальный эффективный контроль над оккупированными территориями. Никакие бунты и никакие незаконные вооруженные формирования Москве не нужны.

Важно также, как будет развиваться ситуация с военной техникой и военными, которые зашли из Российской Федерации, пересекая границу в Краснодонском районе. Это будет интересно на фоне переговоров между Волкером и Сурковым.

Уже сейчас можно однозначно утверждать, что грядут какие-то большие перемены в структуре террористических группировок, в структуре их руководства.

Боевики ощущают, что надвигается нечто нехорошее. Ведь что бы ни произошло, их всех ждет не очень веселая судьба. Рано или поздно все они, в том числе Корнет, просто исчезнут как пена, будут "зачищены" либо украинской, либо российской стороной. Сбежать им не удастся, никто оттуда их уже не выпустит. Поэтому паника в "ЛНР" в некоторой степени уже присутствует. И чтобы сохранить хоть на среднесрочную перспективу свои жизни, им нужно держаться у власти, иметь охранников, быть руководителями батальонов.

В конечном итоге в нынешней ссоре победит тот, кого поддержит Владимир Путин. И пока "корнеты", "шметы", "плотницкие" и другие марионетки, затаив дыхание, ждут решения своей судьбы, Украина имеет идеальную возможность показать миру, что такое "эффективный контроль" Российской Федерации. Любая территория под контролем Москвы или российских псевдомиротворцев превращается в зону нестабильности, контрабанды, наркотрафика и рабовладельчества. Так было и с Крымом, и с Донбассом, так будет с любой другой территорией.

Мирослав Гай