Как Украину превратили в жвачное животное

Украину превратили в жвачное животное. Украинцам без конца подсовывают информационную жвачку, и бесконечно доят под шумок процесса переваривания вранья.

Президент в Раде был помпезен, как сам великий патриарх. Нет в стране других важнейших дел, кроме церковных вопросов, достойных величия Петра Алексеевича и благосклонности наших депутатов. Петр Порошенко, оказывается, всю жизнь мечтал об автокефалии, незаметно, но постоянно работал над ней весь свой президентский срок, и поместная церковь была его важнейшим предвыборным обещанием...

После такого спича можно перевести дух, потому что почти ничего, ничегошеньки президент из своих обещаний не выполнил. А чтобы появилась поместная, единая украинская православная церковь, надо преодолеть сопротивление Москвы. Про это досадное условие президент стыдливо умолчал, во всём, видимо, полагаясь на вселенское церковное начальство, и заступничество божье...

Читайте также: Крестный ход Порошенко

В общем - пшик. День работы Рады псу под хвост. Рабочий день президента - туда же. Зато информационный повод создан будь здоров, телевизионщики, газетчики, интернетчики пошли разносить по стране снизошедшую на всех нас благодать, заскрипели, застучали мозги, переваривая жвачку...

И такого в сети - пруд пруди. Целый день вчера говорили, как российские войска из Приднестровья в Россию через Украину пройдут. Обсуждали политическую позицию прозападного молдавского правительства и пророссийскую риторику ихнего президента; говорили про наше заявление, интересы Румынии, границы НАТО, западный украинский фронт... Десятки экспертов и сотни эфирных часов разборасывали по стране информационную туфту. Потому что Россия, как известно, ничего вывозить и никого выводить из Молдавии не собирается. Ну совсем - ничего и никого.

Читайте также: Церковная авантюра Порошенко: не дайте себя обмануть

А позавчера обсуждали возможность взятия под контроль силами МВД условной Горловки для установления в ней условного украинского условно конституционного порядка. Говорили, как проводить выборы, как работать с местной сепарской властью и местным оболваненным населением... какой помощи ждать от миротворцев, и на какую поддержку от армейских подразделений рассчитывать... Два дня жевали жвачку, как будто миротворцы уже пришли, и словно российские войска вышли. Ан нет! - Не зашли и не вышли. А жвачка жуётся и жуётся.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Мифические миротворцы, фантастические планы по выводу российских войск из Приднестровья, старые советские бэхи по рупь за кило, престарелые афганцы и чернобыльцы под Радой, Петя в Раде на белом коне, и сам патриарх - всё и все идут в дело. Пусть народ жуёт. Лишь бы есть не просил и воровать не мешал.

Юрий Касьянов, волонтер, активист