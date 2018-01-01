Миф о Лукашенко, или Главная проблема Путина

На предстоящих выборах россиянам предлагается сказать "нет" сразу двум альтернативам. Одна из которых – это российское прошлое, а другая – белорусское настоящее.

Главная проблема Путина в том, что он – недостаточно Лукашенко фото: nv-online.info

Принято считать, что единственная интрига президентской кампании в России – это явка. Что Владимиру Путину нужно не просто собрать традиционные две трети голосов в первом туре, но и привести на участки всех тех, кто туда идти не собирается. Потому что лишь высокая явка никому не позволит рассуждать о "президенте меньшинства".

Власти в России это понимают и старательно стелят соломку. Весной прошлого года Госдума объявила для избирателя "Юрьев день" и отменила открепительные удостоверения. Отныне обыватель может проголосовать где угодно, а не только по месту прописки.

Но мартовские выборы должны ответить не только на вопрос: "Как победить?". Они должны дать ответ на вопрос: "Что победить?".

Президентские выборы в России давно превратились в референдум. Последние двадцать лет избирателю раз за разом предлагают голосовать не "за", а "против". В 2000 году он шел голосовать против регионального сепаратизма. В 2004-м – против бедности. В 2012 году президентские выборы тоже стали референдумом – по доверию к власти на фоне Болотной площади. Избирателю предлагалось сплотиться вокруг вертикали против тех, кто этой вертикалью был недоволен.

Нынешние выборы не станут исключением.

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Появление в бюллетенях Ксении Собчак и Павла Грудинина – не случайно. Оба эти кандидата должны олицетворять те возможные альтернативы, которым российский избиратель должен сказать решительное "нет".

Ксения Анатольевна выступает как олицетворение 90-х. Тех самых 90-х, из которых вырос и сам Владимир Путин. Нынешний российский президент не был никаким революционером, победившим предшественника. Напротив, он был ставленником "девяностых". Старые элиты попросту выбрали его для того, чтобы он сохранил их капиталы и свободу.

Ирония в том, что действующий президент все последние двадцать лет пытается отмежеваться от "девяностых". Тех самых, которым он обязан своей карьерой. И потому Ксения Собчак и была выбрана как олицетворение "допутинской" эпохи. Дочь питерского функционера, одного из символов постперестроечного десятилетия, теперь назначена на роль символа "допутинского" и "безпутинского". Вся ее публичная повестка должна оконтуривать то, что было бы, не появись у России Владимир Владимирович. Мол, Крым отдать, государственную вертикаль ослабить, социал-дарвинизм внедрить. Отличный спарринг-партнер.

Это та альтернатива, которую Путину нужно на этих выборах победить. Потому что его неполное двадцатилетие принято противопоставлять именно 90-м. С их свободой слова, рыхлостью, западничеством. И Ксения Анатольевна подходит как нельзя лучше на роль условной "альтернативы", которая должна проиграть действующему гаранту.

И точно такая же роль отведена второму новичку президентской гонки – кандидату от КПРФ Павлу Грудинину.

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Дело в том, что в России есть миф об Александре Лукашенко. Это миф о крепком хозяйственнике, который сумел "сохранить народное добро" в государственных руках. Который не отдал экономику во власть частному капиталу. Который защищает простой люд от всяческих мироедов.

С точки зрения многих российских обывателей, главная проблема Путина в том, что он – недостаточно Лукашенко. И потому на роль "российского Лукашенко", которого действующий президент триумфально победит, назначен Грудинин. Человек из "народных низов" с консервативной повесткой. И, что важно, директор совхоза – это уже прямая отсылка к Александру Лукашенко, который тоже в свое время был руководителем колхоза.

По сути, нынешние президентские выборы выстроены как референдум. На котором обывателю предлагается сказать "нет" сразу двум альтернативам. Одна из которых – это российское прошлое, а другая – белорусское настоящее. И то и другое должно проиграть Владимиру Путину.

Человеку, который в следующем году побьет брежневский рекорд.

Павел Казарин, журналист для Крым.Реалии