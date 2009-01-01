Один шрёдер как мера безнравственности

Нечистоплотность давно пора измерять в шрёдерах. Когда западный политик соглашается на услуги российским чекистам — это 1 шрёдер.

Владимир Путин и Герхард Шредер kremlin.ru

Само согласие бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выдвинуть свою кандидатуру в состав совета директоров компании "Роснефть" вызвало нескрываемое раздражение в политических кругах Германии. В особенно пикантной ситуации оказались социал-демократы, последним канцлером которых и был выдвиженец. Накануне парламентских выборов в ФРГ не было лучшего повода обвинить СДПГ в связях с Москвой, чем это согласие Шрёдера.

Но оказалось, что это вовсе и не была сенсация. Шрёдер будет не просто одним из новых членов совета директоров "Роснефти". Он станет председателем этого совета, то есть "начальником" ближайшего путинского соратника Игоря Сечина, под которого, собственно, и создана "Роснефть" в ее нынешнем виде. И это, конечно, новость десятилетия. Известный западный политик, человек, который должен был бы дорожить своей репутацией, предлагает свои услуги людям, от репутаций которых остались одни руины. Чекистам, превратившим Россию в авторитарное государство. Ведь "Роснефть" — это не комитет акционеров Nord Stream AG, который возглавлял бывший канцлер. Да, это тоже очень сомнительный проект. Но все же российско-немецкий, связанный со стремлением деловых кругов ФРГ обеспечить эксклюзивное энергетическое сотрудничество с Россией. Если от "Нордстрима" попахивало российским газом, то от "Роснефти" просто пахнет. И не нефтью, нет. От нее за версту несет Лубянкой.

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И когда об этом задумываешься, возникает естественный вопрос о чистоплотности западного политического класса и его стремлении поскорее вернуть отношения с Россией на круги своя, чтобы зарабатывать еще больше. Я думаю, эту нечистоплотность давно пора измерять в шрёдерах. Когда западный политик соглашается на услуги российским чекистам — это 1 шрёдер. Когда западный политик говорит, что Украине следует исполнять Минские соглашения, невзирая на обстрелы и присутствие оккупантов на нашей территории — это 10 шрёдеров. Когда западный политик советует забыть о Крыме — это 20 шрёдеров. Когда западные визитеры говорят, что наша главная проблема — это коррупция, а не оккупация — это 50 шрёдеров. Конечно, с коррупцией бороться необходимо. Но вот только совершенно не важно, у какой страны оккупировали территории и убивают граждан — коррумпированной или очищенной от коррупции. И подмена вопроса нарушения международного права и необходимости призвать агрессора к ответственности дискуссией о внутренних проблемах страны-жертвы агрессии является самой обычной беспринципной манипуляцией. Манипуляцией, у которой одна цель — поскорее дорваться до российских денег. И когда-нибудь возглавить какой-нибудь совет директоров в "некоррумпированной" России.

А вот когда подобные заявления будущих шрёдеров поддерживает какой-нибудь украинский политик, активист или журналист — это уже 100 шрёдеров. Потому что Герхард Шрёдер своим поведением и западные "доброжелатели" Украины своими заявлениями предают ценности и принципы, не более того. А те, кто поддерживает подмену понятий в нашей стране, предают саму Украину. Надеюсь, не за российские деньги, а просто по глупости и холопству.

Виталий Портников

фото: kremlin.ru