Ты помнишь, как все начиналось: почему драки фанатов "Динамо" и "Спартака" 80-х стали настоящей войной?

Именно дата 20 сентября 1987 года стала водоразделом в фанатской истории.

Ультрас "Динамо". Родичи фото: depo.ua

В день матча в Киеве — 20 сентября — драки между киевлянами и москвичами возникали еще на вокзале по прибытии москвичей (широко известно, что часть спартаковских выездных фанов тогда принялась звать на помощь… милицию), до игры и особенно жестокие после матча. Саму игру выиграл "Спартак" — 1:0, открыв себе дорогу к чемпионскому титулу (для динамовцев тот сезон был крайне неудачным — команда не попала в число призеров, финишировав в итоге 6-й).

Версии сторон разнятся. "Спартачи" пишут о том, что погнали превосходящие силы соперника (300 против 500, в некоторых источниках — 520), киевляне настаивают на своей победе в околофутбольном противостоянии. Эпицентром событий стал вокзал "Киев-Пассажирский". Во всех поездах московского направления в тот день были выбиты стекла. И только благодаря колоссальному привлечению милицейских сил побоище удалось прекратить.

Пожалуй, именно дата 20 сентября 1987 года стала водоразделом в фанатской истории (кто-то даже склонен считать, что после нее начался необратимый процесс распада союзного государства). На молодых людей в двуцветных шарфах обратили внимание, о них стала писать пресса. Конечно, и до этого периодически появлялись странноватые материалы, клеймящие позором "разнузданных юнцов". Скажем, в 1981 году в газете "Труд" вышла статья "Фальшивые страсти". Характерный отрывок из нее: "Фанат" — кто и что это такое? Так в обиходе называют людей, которые вопреки рассудку и здравому смыслу следуют какому-то увлечению, иногда подвергая опасности себя и окружающих".

А в 1982 году в "Комсомольской правде" вышла статья "Проигранный тайм". Оцените стилистику: "Недавно Леше исполнилось восемнадцать лет. Из них самые активные, интенсивные для развития личности годы прожиты на стадионе. Какой яркой насыщенной казалась эта жизнь вначале! А теперь оглянешься — ничего она не дала: ни друзей настоящих, ни знания людей, самого себя — кто он такой? Куда идти дальше?" Правда, повеяло каким-то мнимым пафосом позднезастойного времени? Как бы то ни было, именно околофутбольные события в Киеве в сентябре 1987 года обусловили активизацию работы с болельщиками. Повсеместно стали создавать клубы любителей футбола, начал активничать в этом направлении вездесущий комсомол. Правда, на практике именно реальные фанаты в эти структуры не вступали. Интенсивность антифанатской медиа-атаки в конце 1980-х годов нарастала. Одни только газетные заголовки чего стоят: "Люди из толпы", "Страсти по футболу", "Боление как явление". Фанаты назывались "возбужденными футболом и спиртным юнцами, размахивающими флагами с цветами любимой команды и выкрикивающими не слишком пристойные лозунги".

В одном из таких материалов делается в общем-то правильный вывод: "Клубы болельщиков, на которые возлагалось столько надежд, как выяснилось, беспомощны — вся работа в них … сводится к закупке билетов на матчи. То же самое относится в большинстве случаев и к комсомолу". При этом московская (в ту пору — общесоюзная) пресса в противостоянии Москва — Киев становилась на сторону своих земляков, открыто восхищаясь тогдашними лидерами фан-движения "Спартака" Рифатом Сибгатуллиным и Анатолием Володиным (он же — Софрон): "Поступки делают людей личностями. Противостояние массовой истерии — безусловно, поступок". Журналисты "Советского спорта" настаивали на том, что вышеозначенные товарищи предотвратили массовое побоище в Киеве в 1989 году. О множестве их "подвигов" в столице Украины в тот же период московские газетчики стыдливо умолчали. Не захотели портить отношения?

В 1989 году состоялся всесоюзный съезд фанатов — совещание в Госкомспорте СССР. Как писала пресса в соответствии с тогдашней стилистикой: "Дело требует наших общих усилий". Ну, и, конечно, "глубокая озабоченность", куда без этого! Оцените пассаж из статьи "Фанаты… на совещании" в "Советском спорте" в апреле 1989 года: "Репортажи со стадионов все больше напоминают сводки с места военных действий". Может быть, стоило поменьше бросаться столь громкими фразами, глядишь и антагонизма было поменьше?

В конце 1980-х общество, в котором десятилетиями царила серость, получило глоток свободы, любезно дарованный сверху. Ну, не умели совки, мало чего видевшие в жизни и ни разу не пересекавшие колючую проволоку союзной границы, пользоваться этой свободой, чего уж там! А надзиратели, стоявшие на страже "социалистической законности" (какое забавное словосочетание!), не знали, что делать, когда народ выходил за рамки дозволенного. Вот и происходил разговор на разных языках, нередко выливавшийся в прямые столкновения.

Сейчас, возможно, понимания больше, но нет-нет, да и возникают у обеих сторон (фанатов и полиции) недружественные наклонности. Тем не менее, случаи, когда недавние оппоненты на стадионах воевали бок о бок в АТО, есть. Вот только та, российская фанатская сторона, похоже, сделала неправильные выводы из событий конца 1980-х и пошла на сделки с различными провластными политическими силами, планируя атаки возрастных бритишей с пивными животами на стадионах Франции. Не наигрались в детстве! Поколение россиян, смешавшее в голове мечты об империи, строки советского гимна, коммунистические слоганы, идеологически ударенное лихими 1990-ми (эпоха первоначального накопления капитала) и обработанное современным российским телевизором, вовсю гудит: "Крым — наш". И полагает, что цена на нефть будет стабильной, несмотря на происки врагов России. Да-да, у России, как всегда, почему-то множество врагов. Некоторым из них почему-то не нравится отжимание Кремлем территорий. При этом количество комплексов россиян превосходит даже число супостатов-неприятелей.

А комментарии событий 30-летней давности от изрядно постаревших уже их участников все равно остаются по-детски наивными: "Мы — вас, нет, это мы — вас!", "Начало национально-освободительного движения", "Противоборство оголтелым националистам". Вся беда в том, что этот наив с годами не проходит. Более того, нынче он трансформировался в самую настоящую российско-украинскую войну.

Алексей Рыжков

фото: depo.ua