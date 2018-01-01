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У Путина все получилось, он снова рукопожатен

Сегодня, 10:41

Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием. Прекращением курса на усиление изоляции Мордора.

макрон чм финал
Reuters
Этот чемпионат стал кризисным моментом для путинской власти. И, похоже, что Путин выиграл этот переломный момент. Кризис закончился. У него все получилось. Бабло опять победило добро.

Лучший в мире чемпионат, лежащее на спине у его ног и машущее хвостиком ФИФА, президенты Франции и Хорватии на трибунах, полное, абсолютное единение России в порыве футбольного победобесия, кокошники и счастье, и, наконец, как вишенка на тортике - долгожданная встреча с Трампом. Три - четыре года назад Путин и мечтать о таком не мог. Об изоляции уже никто не говорит - он снова рукопожатен. Об усилении санкций тем более уже никто не говорит - зачем усиливать санкции волне себе рукопожатной стране, подарившей миру такой замечательный чемпионат? 

Те, кто пишет, что встреча Путина и Трампа закончилась ничем - в корне не правы. Она закончилась победой Путина. В комнату переговоров вошли два вождя, каждый со своей сверхидеей в голове, а вышли… Арнольд Шварценнегер пишет, что Трамп смотрел на Путина, как мальчишка-фанат на своего кумира - вот вот попросит автограф. Довольно точное сравнение. Но я бы все же сравнил с начинающим мелким хулиганчиком, которого пустили в подворотню к шпанюге постарше, и там он, открыв рот, снизу вверх смотрит на уже совсем взрослого отсидевшего урку - непререкаемый авторитет, полубожество, зависть и идеал, желание быть таким же. Коммерс и бандит - сюжет, старый, как мир.

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Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием. 

Прекращением курса на усиление изоляции Мордора.

Теперь опять можно торговать. Голландским фирмам опять можно строить крымский мост. Немецким поставлять генераторы. Можно опять покупать нефть и газ. Опять заключать многомиллиардные контракты. 

Бойкота больше нет. Речь о бойкоте больше не идет вообще.

Преимущества автократии перед демократией. Ничего не поделаешь. В демократии каждый новый лидер начинает свои собственные новые танцы от своей собственной новой печки. В автократии несменяемый диктатор может годами, десятилетиями, продавливать свою линию. И продавить в конце концов.

еток-2" теперь продавит. Построит, построит, не сомневайтесь. 

The Washington Post Трампу предлагали надавить на Путина через Украину, но тот выбрал самый нелепый путь

Мысль, которая мне попалась в интернете и с которой я полностью согласен - если бы Гитлер не начал гнать коней, а действовал бы по ползучей схеме Путина - он бы до сих пор бы сидел на троне, поглотив пол-Европы. 

Похоже, Путин укрепился в главной своей мысли - если Запад покупать долго, нудно и много, не жалея денег, заливая его деньгами во все щели, не в дверь, так в окно, в каждую открывшуюся взамен десяти закрытых новую форточку - в конце концов, его можно купить. Не этот, так другой. Не Саркози, так Макрон. Не Макрон, так Ле-Пен. Еще пара волн беженцев, и уже совсем не исключено, что и во Франции мы получим неадекватного лидера со своей сверхидеей в голове. Не Обама, так Трамп. Не мытьем, так катаньем. Не угрозами, так баблом. 
Казалось, это только начало противостояния диктатуре, но нет, похоже, это был её пик. И теперь синусоида пойдет на спад. Европа не захотела начинать конфронтацию с Путиным. Она решила пересидеть его. Переждать путинское правление. 

Опять та же самая ошибка, что и семьдесят лет назад. 

Нельзя умиротворять диктатора. Они этого не понимают. Диктатору можно только бить по рукам. только отвечать силой на силу. Они понимают только это. 

Но это еще полбеды.

Беда, в том, что в это же самое время ему удалось купить и своих.

Независимо от политических воззрений и лояльности конкретно к нему.

Не Крымнашем, так Победобесием. Не победобесием, так футболом.

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И вот уже вся страна надевает кокошники и скачет в едином порыве счастья с криками "Ра-си-я! Ра-си-я! Пабедааа!" вокруг мяча.

У меня в ленте половина российских либералов говорит сейчас только об одном. О том, что они впервые почувствовали, что в России появляется нация. Об этом единении пишут все. И Ходорковский. И коллеги из "Новой". И канал с именем "Сталингулаг". Сталин, б***ь, ГУЛАГ. 

И они абсолютно правы.

В России действительно рождается нация.

Все как по учебнику. Рейх кристаллизуется.

И Евгения Альбац уже селфится с Симоньян. На "Дожде" выступает Прилепин. Нюта Федермессер входит в предвыборный штаб Собянина. 

И Петр Верзилов, отвечая менту на его крики: "Жаль, что сейчас не тридцать седьмой год! Россию обосрать хочешь!" - отвечает ему: "Я за Россию, так же, как и Вы". Так же, как и Вы.

Да, в России рождается нация. С некими внутренними противоречиями - типа, отпустите политзаключенных - но в целом они все, и мент, и оппозиционер, теперь - "за Россию, так же как и вы". 

Проблема в том, что нация, которая объединяется не на основе свободы, прав человека, демократии, либеральных ценностей - а на основе победобесия вокруг кокошника - может дать только новый нацизм двадцать первого века.

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Да он уже начинается. 

Нация, в которой бывший депутат Госдумы Кожевникова и самая читаемая газета страны в лице расово верной арийки Асламовой рассуждают о неправильном цвете кожи сборной Франции, и это не только не вызывает сопротивления, а подхватывается десятками тысяч человек - такая нация не может родить ничего хорошего.

Мордор, конечно, развалится. Другого варианта у него просто нет. Вопрос только в том, сколько времени это займет и сколько еще жизней он успеет унести. Большой кровью или малой. 
В тридцать третьем в Германии тоже никто не хотел воевать. В тридцать девятом уже никого не спрашивали. 

Пока же ему опять все сошло с рук. А значит, руки у него опять развязаны.

Нет, в "Группу Семи" его пока никто не пустит. Но усиливать противостояние тоже уже никто не собирается.

А санкции… Ну, санкции, и санкции. Висят и висят. Совершенно некритично уже. 

Потрясающее совпадение - когда я дописал до этой строчки, мне позвонил издатель из Штатов, и попросил написать статью - что мы все будем делать, если НАТО все же развалится и мы останемся с Трампом в кармане? Это хорошо, что такие мысли приходят одновременно многим людям по обе стороны океана. 

Я не знаю, что делать Западу.

Но я могу предположить, что надо делать Украине. 

Да, в России рождается нация.

И мы должны быть готовы к её рождению. 

Запад хочет пересидеть в своей норке - и сложно его за это винить.

Но норка Украины совсем не так глубока, как, скажем, у Британии.

Меньше трехсот километров от границы до столицы. 

И, мне кажется, что при таком раскладе исключать вариант, что все действительно может пойти плохо, слишком оптимистично. 

Пойдет или не пойдет - еще не факт. Но если пойдет - лучше быть к этому готовым.

Украине надо становиться сильной.

Профессиональная армия по стандартам НАТО - это здорово. Это просто отлично! Но…

Европа и НАТО перешли на контрактные армии по той причине, что Европа и НАТО перешли на локальные точечные конфликты где-то за океаном. Для таких войн мобильная профессиональная компактная армия - идеальна.

Но если вы, скажем, Израиль, над которым нависает отлично вооруженный агрессивный втрое превосходящий по численности населения и вдесятеро по мобилизационной мощности сосед, у вас нет другого способа, кроме как строить Цахал.

Да, со всеобщим призывом. Да, даже женщин. Да, на три года. Да, институт рекрутерства. Да, потом до конца жизни раз в год на сборы. Да, двадцать процентов налога на армию. Да, с каждого. Да, навсегда.

Не для того, чтобы победить в войне. 

Как раз для того, чтобы не воевать.

Чтобы при первом взгляде у каждого гопника возникала мысль - не надо лезть к этим ребяткам. Наваляют.

Потому что нельзя в таких условиях, когда миропорядок, сложившийся в сорок пятом году, перестает существовать и по всему миру начинается разброд и шатание, зависеть ни от кого. Нельзя сидеть и ждать, начнет очередной Трамп или очередной Макрон с Путиным в десны целоваться, или нет. 

Свое надо строить.

Я бы предложил еще раз подумать над этим.

Аркадий Бабченко, журналист

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Теги:  
Аркадий Бабченко, Владимир Путин, Дональд Трамп, ФИФА, Эммануэль Макрон
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