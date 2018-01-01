У Путина все получилось, он снова рукопожатен

Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием. Прекращением курса на усиление изоляции Мордора.

Reuters

Этот чемпионат стал кризисным моментом для путинской власти . И, похоже, что Путин выиграл этот переломный момент. Кризис закончился. У него все получилось. Бабло опять победило добро.

Лучший в мире чемпионат, лежащее на спине у его ног и машущее хвостиком ФИФА, президенты Франции и Хорватии на трибунах, полное, абсолютное единение России в порыве футбольного победобесия, кокошники и счастье, и, наконец, как вишенка на тортике - долгожданная встреча с Трампом. Три - четыре года назад Путин и мечтать о таком не мог. Об изоляции уже никто не говорит - он снова рукопожатен. Об усилении санкций тем более уже никто не говорит - зачем усиливать санкции волне себе рукопожатной стране, подарившей миру такой замечательный чемпионат?

Те, кто пишет, что встреча Путина и Трампа закончилась ничем - в корне не правы. Она закончилась победой Путина. В комнату переговоров вошли два вождя, каждый со своей сверхидеей в голове, а вышли… Арнольд Шварценнегер пишет, что Трамп смотрел на Путина, как мальчишка-фанат на своего кумира - вот вот попросит автограф. Довольно точное сравнение. Но я бы все же сравнил с начинающим мелким хулиганчиком, которого пустили в подворотню к шпанюге постарше, и там он, открыв рот, снизу вверх смотрит на уже совсем взрослого отсидевшего урку - непререкаемый авторитет, полубожество, зависть и идеал, желание быть таким же. Коммерс и бандит - сюжет, старый, как мир.

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Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием.

Прекращением курса на усиление изоляции Мордора.

Теперь опять можно торговать. Голландским фирмам опять можно строить крымский мост. Немецким поставлять генераторы. Можно опять покупать нефть и газ. Опять заключать многомиллиардные контракты.

Бойкота больше нет. Речь о бойкоте больше не идет вообще.

Преимущества автократии перед демократией. Ничего не поделаешь. В демократии каждый новый лидер начинает свои собственные новые танцы от своей собственной новой печки. В автократии несменяемый диктатор может годами, десятилетиями, продавливать свою линию. И продавить в конце концов.

еток-2" теперь продавит. Построит, построит, не сомневайтесь.

The Washington Post Трампу предлагали надавить на Путина через Украину, но тот выбрал самый нелепый путь

Мысль, которая мне попалась в интернете и с которой я полностью согласен - если бы Гитлер не начал гнать коней, а действовал бы по ползучей схеме Путина - он бы до сих пор бы сидел на троне, поглотив пол-Европы.

Похоже, Путин укрепился в главной своей мысли - если Запад покупать долго, нудно и много, не жалея денег, заливая его деньгами во все щели, не в дверь, так в окно, в каждую открывшуюся взамен десяти закрытых новую форточку - в конце концов, его можно купить. Не этот, так другой. Не Саркози, так Макрон. Не Макрон, так Ле-Пен. Еще пара волн беженцев, и уже совсем не исключено, что и во Франции мы получим неадекватного лидера со своей сверхидеей в голове. Не Обама, так Трамп. Не мытьем, так катаньем. Не угрозами, так баблом.

Казалось, это только начало противостояния диктатуре, но нет, похоже, это был её пик. И теперь синусоида пойдет на спад. Европа не захотела начинать конфронтацию с Путиным. Она решила пересидеть его. Переждать путинское правление.

Опять та же самая ошибка, что и семьдесят лет назад.

Нельзя умиротворять диктатора. Они этого не понимают. Диктатору можно только бить по рукам. только отвечать силой на силу. Они понимают только это.

Но это еще полбеды.

Беда, в том, что в это же самое время ему удалось купить и своих.

Независимо от политических воззрений и лояльности конкретно к нему.

Не Крымнашем, так Победобесием. Не победобесием, так футболом.

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И вот уже вся страна надевает кокошники и скачет в едином порыве счастья с криками "Ра-си-я! Ра-си-я! Пабедааа!" вокруг мяча.

У меня в ленте половина российских либералов говорит сейчас только об одном. О том, что они впервые почувствовали, что в России появляется нация. Об этом единении пишут все. И Ходорковский. И коллеги из "Новой". И канал с именем "Сталингулаг". Сталин, б***ь, ГУЛАГ.

И они абсолютно правы.

В России действительно рождается нация.

Все как по учебнику. Рейх кристаллизуется.

И Евгения Альбац уже селфится с Симоньян. На "Дожде" выступает Прилепин. Нюта Федермессер входит в предвыборный штаб Собянина.

И Петр Верзилов, отвечая менту на его крики: "Жаль, что сейчас не тридцать седьмой год! Россию обосрать хочешь!" - отвечает ему: "Я за Россию, так же, как и Вы". Так же, как и Вы.

Да, в России рождается нация. С некими внутренними противоречиями - типа, отпустите политзаключенных - но в целом они все, и мент, и оппозиционер, теперь - "за Россию, так же как и вы".

Проблема в том, что нация, которая объединяется не на основе свободы, прав человека, демократии, либеральных ценностей - а на основе победобесия вокруг кокошника - может дать только новый нацизм двадцать первого века.

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Да он уже начинается.

Нация, в которой бывший депутат Госдумы Кожевникова и самая читаемая газета страны в лице расово верной арийки Асламовой рассуждают о неправильном цвете кожи сборной Франции, и это не только не вызывает сопротивления, а подхватывается десятками тысяч человек - такая нация не может родить ничего хорошего.

Мордор, конечно, развалится. Другого варианта у него просто нет. Вопрос только в том, сколько времени это займет и сколько еще жизней он успеет унести. Большой кровью или малой.

В тридцать третьем в Германии тоже никто не хотел воевать. В тридцать девятом уже никого не спрашивали.

Пока же ему опять все сошло с рук. А значит, руки у него опять развязаны.

Нет, в "Группу Семи" его пока никто не пустит. Но усиливать противостояние тоже уже никто не собирается.

А санкции… Ну, санкции, и санкции. Висят и висят. Совершенно некритично уже.

Потрясающее совпадение - когда я дописал до этой строчки, мне позвонил издатель из Штатов, и попросил написать статью - что мы все будем делать, если НАТО все же развалится и мы останемся с Трампом в кармане? Это хорошо, что такие мысли приходят одновременно многим людям по обе стороны океана.

Я не знаю, что делать Западу.

Но я могу предположить, что надо делать Украине.

Да, в России рождается нация.

И мы должны быть готовы к её рождению.

Запад хочет пересидеть в своей норке - и сложно его за это винить.

Но норка Украины совсем не так глубока, как, скажем, у Британии.

Меньше трехсот километров от границы до столицы.

И, мне кажется, что при таком раскладе исключать вариант, что все действительно может пойти плохо, слишком оптимистично.

Пойдет или не пойдет - еще не факт. Но если пойдет - лучше быть к этому готовым.

Украине надо становиться сильной.

Профессиональная армия по стандартам НАТО - это здорово. Это просто отлично! Но…

Европа и НАТО перешли на контрактные армии по той причине, что Европа и НАТО перешли на локальные точечные конфликты где-то за океаном. Для таких войн мобильная профессиональная компактная армия - идеальна.

Но если вы, скажем, Израиль, над которым нависает отлично вооруженный агрессивный втрое превосходящий по численности населения и вдесятеро по мобилизационной мощности сосед, у вас нет другого способа, кроме как строить Цахал.

Да, со всеобщим призывом. Да, даже женщин. Да, на три года. Да, институт рекрутерства. Да, потом до конца жизни раз в год на сборы. Да, двадцать процентов налога на армию. Да, с каждого. Да, навсегда.

Не для того, чтобы победить в войне.

Как раз для того, чтобы не воевать.

Чтобы при первом взгляде у каждого гопника возникала мысль - не надо лезть к этим ребяткам. Наваляют.

Потому что нельзя в таких условиях, когда миропорядок, сложившийся в сорок пятом году, перестает существовать и по всему миру начинается разброд и шатание, зависеть ни от кого. Нельзя сидеть и ждать, начнет очередной Трамп или очередной Макрон с Путиным в десны целоваться, или нет.

Свое надо строить.

Я бы предложил еще раз подумать над этим.

Аркадий Бабченко, журналист

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