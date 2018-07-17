The Washington Post: Трампу предлагали надавить на Путина через Украину, но тот выбрал самый нелепый путь

Встреча между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным пошла по неожиданному – и крайне неприятному – для американских чиновников сценарию.

Как пишет авторитетное издание The Washington Post, чиновники администрации надеялись, что саммит между Трампом и Путиным все-же имеет шанс закончиться по-другому — без свободной 46-минутной пресс-конференции, в которой лидер США напал на свое собственное ФБР на иностранной земле и тепло похвалил российского автократа.

Накануне встречи сотрудники предоставили Трампу доклад в 100 страниц, который позволил бы занять жесткую позицию в переговорах с Путиным, отмечает издание. Однако американский президент проигнорировал большинство из них, по словам одного человека, знакомого с переговорами. Замечания Трампа "очень сильно противоречили плану", рассказал источник.

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"Все вокруг Трампа" призывали его занять твердую позицию с Путиным, по словам второго человека, знакомого с подготовкой. Перед встречей в понедельник советники предлагали поднять вопросы от аннексии Крыма до вмешательства Москвы в американские выборы, но Трамп принял решение разыграть на саммите все сам.

В конце концов, выступление Трампа рядом с Путиным в столице Хельсинки выглядело как турне по самым нелепым теориям заговора, твитов и догадок о России — за исключением того, что он все это сделал рядом с Путиным, лидером одного из величайших геополитических врагов Америки.

Ранее сенатор Маккейн жестко раскритиковал Трампа за его поведение на встрече в Хельсинки. Он назвал пресс-конференцию Трампа "одним из самых позорных выступлений американского президента".

А вот сенатор от Кентукки Рэнд Пол похвалил президента США за то, что "Трамп снова готов пойти против политической элиты в Вашингтоне и сберечь линии коммуникации с Москвой".

Напомним, встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки. Несмотря на то, что назывались различные другие места в городе, в итоге именно это строение оказалось подходящим для саммита.

Вместо запланированных на переговоры 90 минут Трамп и Путин беседовали более двух часов. Встреча началась на 40 минут позже - президент РФ опоздал на начало саммита.

В контексте украинского вопроса обсуждались Минские договоренности и их исполнение. Об этом заявил Путин. Трамп на пресс-конференции не упомянул подобное обсуждение, равно как и вообще не вспомнил об Украине.

По вопросу Крыма лидеры двух государств не достигли компромисса. Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, а Путин заявил, что для России вопрос законности нахождения Крыма в ее составе раз и навсегда закрыт, так как Россия-де, сделала все "по закону".