Сегодня в Украине ощутимо подорожала водка

В стране вступило в силу постановление правительства, которым повышены минимальные цены на алкоголь.

Алкоголь, иллюстрация фото: epravda.com.ua

В субботу, 9 сентября, в Украине вступило в силу постановление, в результате чего розничные цены на водку ощутимо выросли.

Такое постановление (№634) правительство приняло 9 августа.

В частности, документом минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличены на 14-19,41%.

Кроме того, стоимость виски, рома и джина увеличена на 6,5-6,6%, коньяка (бренди) — на 12,3-29,1%, вин с добавлением спирта, игристых — на 7,1-13,3%.

Напомним, в Украине с 1 января акциз на этиловый спирт был повышен на 20%, на пиво — на 12%, а на слабоалкогольную продукцию — на 12%. В июле Кабмин одобрил законопроект о повышении акцизов на этиловый спирт, пиво и сигареты.