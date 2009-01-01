Спекуляция и вывод валюты за границу. Почему Кабмин и НБУ обесценивают гривну

Банковский сектор — в глубоком кризисе, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Украинский Кабмин проводити снижения депозитных ставок ниже уровня инфляции в угоду финансовым спекулянтам.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Девальвация является основным разрушительным средством для Украины. Делается это в угоду финансовым посредникам, которые получают искусственно напечатанные гривны на свои нужды. К сожалению, банковский сектор ориентирован не в кредитование производства, а на спекулятивные операции и вывод валюты за границу", — рассказал экономический эксперт.

"Банковский сектор — в глубоком кризисе. Если не восстановить его функционирование, то промышленность тоже будет только прозябать. Начинать надо со стабильной сильной гривны. В то же время стоит целевая задача перед НБУ по обеспечению снижения коммерческих процентных ставок. Никто, к сожалению, эту задачу у нас не формулирует", — посетовал президент Центра рыночных реформ.

Комментируя вопрос, куда уходят миллионы долларов финансовой помощи, выделяемые Украине странами Запада, Владимир Лановой заметил: "Средства, которые поступают от западных стран, тратят на сбалансирование бюджета, и они растворяются в общих расходах. Основными приоритетами бюджета являются субсидии для энергетического сектора, военные и полицейские расходы, расходы на правительственные нужды. Думаю, что большинство этих расходов нужно сокращать, кроме финансирования обороны страны".

Напомним, ранее экс-министр рассказал, почему МВФ тормозит сотрудничество с Украиной.

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