Последний спасательный круг. Почему МВФ тормозит сотрудничество с Украиной

Основной кредитор Украины — Международный валютный фонд — сворачивает сотрудничество с Киевом, потому что не доверяет украинским чиновникам.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Мне кажется, что МВФ постепенно отказывается от сотрудничества с нашей страной, потому что он не участвует в финансировании недемократических тоталитарных и коррупционных режимов. После Революции Достоинства Запад готовил масштабную помощь для оздоровления экономики, но постепенно он пересматривал свои планы и теперь, очевидно, помогает только в той мере, чтобы не было валютного обвала и дефолта по международным обязательствам. Думаю, что МВФ даст столько денег, сколько Украина должна вернуть в том или ином периоде, не больше. Просто будет в качестве последнего спасательного круга. Деньги фактически не будут попадать в руки наших чиновников, потому что доверия к ним уже нет", — говорит экс-министр экономики.

Комментируя вопрос, насколько сегодня Украина нуждается в деньгах Фонда, Владимир Лановой заметил, что деньги от МВФ выделяют только в периоды дефицита торгового баланса Украины для оплаты избыточного импорта.

"Это было в 2014-м году, а в 2015-м отрицательного сальдо внешней торговли не было, поэтому резко упали объемы закупок. В 2016-м импорт снова стал превышать украинский экспорт. Именно поэтому мы получили небольшую сумму в сентябре 2016 года, и сейчас, очевидно, тоже небольшая сумма поступит от кредитора. Фактически мощных кредитов нет. Просто нам помогают залатать имеющиеся "дыры", чтобы у нас не было энергетической и валютной катастрофы. За нас МВФ дело не сделает. Нам самим нужно добиться профицитного внешнеторгового баланса, а это возможно только при подъеме производства и увеличении экспорта", — подытожил экономист.

Напомним, ранее эксперт рассказал, чем Украине грозит падение курса гривны.

Больше читайте на "Главреде": "Володимир Лановий: блокада викликала паніку в Москві та на окупованих територіях".