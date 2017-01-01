Украина исчерпала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС за 12 дней

Объем экспорта меда составил 70 тысяч тонн.
Данную информацию сообщил в Facebook первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
Госслужащий отметил, что основная квота на беспошлинную поставку виноградного и яблочного сока составляет 14 тысяч тонн, меда - 8 тысяч тонн.
Объем поставок меда в страны ЕС составляет 57 тысяч тонн, при производстве 70 тысяч тонн. При этом, потенциал производства, по словам замминистра с каждым годом растет.
"Потенциал производства, исходя из посевов медоносных растений - до 140 тыс. тонн меда в год, в два раза больше текущих объемов", - написал Мартынюк.
Также Мартынюк уточнил, что обязательные требования к качеству меда в Украине на данный момент не действуют. Однако при экспорте, в рамках договора об ассоциации, продукция должна соответствовать европейским стандартам. Данные требования зафиксированы в Директиве Совета №2001/110/ЕС до конца 2019 года.
Напомним, в октябре прошлого года вступили в силу дополнительные торговые преференции Евросоюза для Украины.