Украина исчерпала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС за 12 дней

Объем экспорта меда составил 70 тысяч тонн.

Объемы поставок на 2018 год Украина закрыла меньше, чем за месяц.

Украина исчерпала беспошлинные квоты на экспорт меда, яблочного и виноградного соков в страны ЕС за 2018 год.

Данную информацию сообщил в Facebook первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Госслужащий отметил, что основная квота на беспошлинную поставку виноградного и яблочного сока составляет 14 тысяч тонн, меда - 8 тысяч тонн.

Объем поставок меда в страны ЕС составляет 57 тысяч тонн, при производстве 70 тысяч тонн. При этом, потенциал производства, по словам замминистра с каждым годом растет.

"Потенциал производства, исходя из посевов медоносных растений - до 140 тыс. тонн меда в год, в два раза больше текущих объемов", - написал Мартынюк.

Также Мартынюк уточнил, что обязательные требования к качеству меда в Украине на данный момент не действуют. Однако при экспорте, в рамках договора об ассоциации, продукция должна соответствовать европейским стандартам. Данные требования зафиксированы в Директиве Совета №2001/110/ЕС до конца 2019 года.

Напомним, в октябре прошлого года вступили в силу дополнительные торговые преференции Евросоюза для Украины.