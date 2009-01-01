Тине Кароль присвоино звание "Народный артист Украины"

Награду певица посвятила своим родителям.

Тина Кароль УНИАН

22 января, в День Соборности Украины украинской певице Тине Карол было присвоено почетное звание "Народной артистки Украины".

Своими впечатлениями артистка поделилась на своей странице в Facebook.

Соответствующую награду вручил президент Украины Петр Порошенко. Торжественная церемония прошла в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве.

"Для меня это большая гордость — объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям", — сказала певица.

Напомним, популярную песню Тины Кароль будут изучать в школе.