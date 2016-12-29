Тина Кароль о выступлениях в РФ: Я сумела поставить национальные интересы выше собственных

Певица подчеркнула, что не намерена ни с кем заигрывать.
Украинская певица, судья популярного вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль прокомментировала вопрос о гастролях на территории Российской Федерации.
О своей позиции исполнительница рассказала журналистами портала kp.ua.
Подобные вопросы певице задавали и прежде. Тогда Кароль отвечала уверенно, что выступления на территории страны-агрессора неуместны, по крайней мере на данный момент. Спустя какое-то время журналисты поинтересовались, не изменила ли артиста своей позиции по отношению к приглашениям выступить в РФ, где поп-звезду действительно любят и ждут с гастролями.
"Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных. Я люблю свою страну, которая меня взрастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир, как поет Андрей Макаревич", — ответила Кароль.
Певица подчеркнула, что не намерена ни с кем заигрывать.
"Мои гастроли в России сейчас неуместны, но когда-нибудь наступят и другие времена. Я очень надеюсь, что Украина не станет разменной монетой для тех, кто взял на себя ответственность навести порядок в нашей стране", — подытожила она.
Напомним, Тине Кароль могут присвоить звание "Народной артистки".