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"Кровавый Владимир разыскивается". В центре Берлина появились плакаты с Путиным

Сегодня, 13:10

Эксперт считает, что "русскоязычные европейцы ведут ликбез среди местного населения".

Путин
В центре Берлина появились "окровавленные" плакаты с портретом Владимира Путина, сообщил эксперт Reuters
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман, который живет в Германии, сообщил, что в центре столицы страны Берлине появились "окровавленные" плакаты с портретом президента РФ Владимира Путина.

Плакаты были во многих местах, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Русскоязычные европейцы ведут ликбез среди местного населения", — отметил автор и опубликовал фото плаката.

На плакате написано "Bloody Vladimir wanted" (кровавый Владимир разыскивается — Ред.).

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В центре Берлина появились "окровавленные" плакаты с портретом Владимира Путина, сообщил эксперт facebook.com/Игорь Эйдман

Ранее один из самых известных еженедельных журналов Германии — Der Spiegel — разместил на обложке портрет Владимира Путина в окружении других мировых лидеров, главу России изобразили с необычным цветом кожи — синим.

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Теги:  
Германия, плакат, Берлин, Владимир Путин, Игорь Эйдман
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