"Ла-ла-ла-ла-ла-лэнд". В центре Москвы протестующие спели "Путин - х**ло": видео

Запись хорового исполнения песни была опубликована в Twitter.

Акция "Забастовка избирателей" Соцсети

Во всемирной сети набирает вирусную популярность видеоролик, на котором запечатлено хоровое исполнение популярной украинской нецензурной песни, посвященной российскому президенту Владимиру Путину, во время протестной акции "Забастовка избирателей" на Манежной площади в Москве.

Видео с поющими "Путин – х**ло" людьми опубликовал российский журналист и блогер Александр Плющев на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter.

"Бастующие идут на Манежку, время от времени поют известную украинскую песню", - прокомментировал он запись.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время "Забастовки избирателей" в Москве задержали политика-оппозиционера Алексея Навального.