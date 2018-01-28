"Ла-ла-ла-ла-ла-лэнд". В центре Москвы протестующие спели "Путин - х**ло": видео

Запись хорового исполнения песни была опубликована в Twitter.
Видео с поющими "Путин – х**ло" людьми опубликовал российский журналист и блогер Александр Плющев на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter.
"Бастующие идут на Манежку, время от времени поют известную украинскую песню", - прокомментировал он запись.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время "Забастовки избирателей" в Москве задержали политика-оппозиционера Алексея Навального.
Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf— Plushev (@plushev) January 28, 2018