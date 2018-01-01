"Правду!". В Кемерово сотни людей вышли на стихийный митинг после жуткой трагедии

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии.

В Кемерово у здания администрации собрались люди Говорит Москва

Во вторник, 27 марта, в российском Кемерово возле здания администрации региона на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать "Правду!" и "В отставку!".

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерово, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 64 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.