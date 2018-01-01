"Правду!". В Кемерово сотни людей вышли на стихийный митинг после жуткой трагедии

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии.
Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей.
Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать "Правду!" и "В отставку!".
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерово, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона, сообщает "Интерфакс".
Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 64 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.