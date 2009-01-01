"Предохранители" от самодурства. Обозреватель объяснил, что удержит Трампа от ошибок

Трампу не дают выйти из узкого коридора национальных интересов и здравого смысла, говорит Олег Пономарь.
Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.
По его словам, в последние дни мы наблюдаем действия от всех трех веток:
— Конгресс повторно берется за рассмотрение Акта в поддержку Украины.
— Суд отменяет скандальный указ Трампа о запрете на въезд мусульман.
— Оппозиционные СМИ (CNN, NY Times и др.) утюжат Трампа очень жестко.
"Плюс, есть еще пятая (негласная, но неимоверно влиятельная) ветка — спецслужбы и разведсообщество, которая также не служит одному человеку, а всему американскому обществу и его национальным интересам, — продолжает политолог. — И шестая, самая главная — американский народ".
"И, если вы это понимаете и запомните раз и навсегда, то у вас не будет возникать вопросов про Стива Беннона (главного стратегиста и политтехнолога Дональда Трампа, назначенного старшим советником и введенного в Совет нацбезопасности США. — Ред.). Ибо Трамп — не царь, не монарх, не Николай Второй, и могущественный таинственный советник Распутин невозможен в принципе. Система не та… Трамп — просто чиновник", — подчеркивает обозреватель.
"И еще. Кроме этих шести веток власти, которые обеспечивают коридор Трампу от ошибок и самодурства, есть еще седьмой предохранитель — НАТО. И восьмой — Мэй и Меркель. Еще пара месяцев и бравада Трампа уйдет. Его попустит", — подытожил Олег Пономарь.
Напомним, ранее обозреватель назвал "антироссийских ястребов" в команде Трампа.