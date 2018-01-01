"Снова построят ГУЛАГ". В России "втихую" начали тайно уничтожать архивы о репрессированных в СССР людях

"Тревогу забил" директор "Музея истории ГУЛАГа" Роман Романов.

Музей ГУЛАГа http://academygps.ru

В Российской Федерации начали уничтожать архивные документы о репрессированных во время СССР людях − согласно засекреченному межведомственного приказу 2014 года.

Соответствующее сообщение опубликовало издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на директора "Музея истории ГУЛАГа" Романа Романова.

Он обратился к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в этом вопросе, поскольку сохранение сведений об осужденных в советские времена является очень важной для истории задачей.

"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", − заявил Романов.

Точное число осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества Мемориал, общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что еще один украинский политзаключенный объявил голодовку в российской тюрьме.

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