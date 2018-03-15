США ввели новые санкции против России: наказана "фабрика троллей"

Минфин расширил санкционный список.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA)

Минфин США расширил санкции против России. Глава ведомства Стивен Мнучинеще в феврале этого года.

Как говорится в сообщении ведомства, в санкционный список внесены 14 физлиц и одна компания - Агентство интернет-исследований, которым руководит близкий к Кремлю Евгений Пригожин.

Само агенство больше известно как ольгинская "фабрика троллей", агитирующих в СМИ и социальных сетях России и мира за президента РФ Владимира Путина. Его США подозревают во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Только два человека из списка - Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев - связаны не с агенством Пригожина, а с ГРУ.

США расследуют вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года. По этому делу были выдвинуты официальные обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям.