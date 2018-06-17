"Трамп – идиот". Эксперт объяснил слова президента США о "российском" Крыме

Политолог призвал украинцев не обращать внимание на заявления Трампа.

Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече лидеров "Большой семерки" вполне мог заявить, что Крым по праву является российским , потому что там все жители разговаривают на русском языке. Об этом в комментарии Апострофу заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Он наверняка это говорил, потому что это утечка от участников обеда представителей "Большой семерки". И еще он с удивлением задавал вопрос европейским лидерам, почему они поддерживают Украину в этом конфликте", - считает эксперт.

Пионтковский также назвал вероятные причины такого завления. "Во-первых, Трамп – идиот. И это уже известно всей Америке. А во-вторых, он не просто идиот, а в чем-то очень сильно зависимый от Путина. Ну не может человек, который не стесняется в своих выражениях, ругаясь со своими союзниками, ничего критического сказать о Путине, и только все время говорить то, что может ему понравиться. Америка к этому уже привыкла", - объяснил он.

Он призвал украинцев не беспокоиться из-за слов Трампа. "Ну вот такой он, завербовали его россияне. И пришло русским в голову, что они схватили Бога за бороду. Но в Москве просто не понимают американской политической системы, поскольку здесь работают институты. Конечно, президент является важным чиновником, который может на что-то влиять, но ни Конгресс, ни традиции не позволяют ему безобразничать", - сказал политолог.

Пионтковский напомнил, что политику США на украинском направлении озвучивает и осуществляет Курт Волкер. "Эта политика настолько проукраинская, что до принятия закона об оккупированных территориях заявления Волкера были более проукраинскими, чем заявления украинского руководства. Ну есть в США такой человек, как Трамп – такова реальность", - резюмировал он.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника писал, что Дональд Трамп заявил лидерам стран G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), что Крым является российским, поскольку все его жители говорят на русском языке.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что не знает о возможном заявлении американского лидера о "российском" полуострове. По ее словам, сведения о якобы словах главы государства были сообщены журналистам, о них нет информации.

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