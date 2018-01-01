В Кемерово Тулеев перечислил однодневный доход пострадавшим. Спасатели разобрали завалы ТЦ

В МЧС заявили, что спасательные работы ТЦ "Зимняя вишня" полностью завершены.

В МЧС заявили, что ТЦ снова готов к эксплуатации РИА Новости

"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". С помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа", - цитирует ведомство РИА Новости.

Как сообщается на сайте местной администрации, глава Кемеровской области Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших, которых, по официальным данным, 64 человека. Журналисты рассчитали, что, согласно декларации, зарплата Тулеева за один день составляет восемь с половиной тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Аман Тулеев записал первое после пожара видеобращение для жителей Кемерово. При этом чиновник около половины хрономентража ролика посвятил разговорам об "оппозиционных силах" и в стиле "посмотрите, что на Украине".

Как ранее сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек, большинство из них – дети.