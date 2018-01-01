В Росстате подсчитали число переехавших в Россию украинцев – СМИ

Статистика анализирует период с 2014 по 2017 год.

Эмиграция становится для Украины острой проблемой Фото: ТАСС/Михаил Соколов

С территории Украины в Россию за последние три года переехали свыше 600 тысяч человек.

Максимальная волна эмиграции зафиксирована в 2015-2016 годах. Об этом сообщает российский ресурс Известия со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

В Росстате отметили, что данная цифра включает украинцев, которые приехали в Россию на долгий период времени. Указанные люди "прибыли в Россию и зарегистрированы в территориальных органах МВД России в течение отчётного года по месту жительства или по месту пребывания на срок девять месяцев и более".

Согласно статистическим данным, Украина лидирует в России по показателю международной миграции, вытеснив с первой позиции Узбекистан, а также по уровню миграционного прироста населения РФ.

В статистику Росстата не включены поездки украинских туристов в РФ и другие краткосрочные визиты. Пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Галенко сообщил изданию, что только в 2017 году границу с Россией пересекли порядка 4,37 млн граждан Украины.

Напомним, ранее в материале, обнародованном аналитическим центром Atlantic Council, сообщалось, что трудовая миграция работоспособного населения Украины в страны Центральной и Восточной Европы, которая в последнее время приобрела массовый характер, может спровоцировать в Украине демографический кризис.