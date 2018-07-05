Военный эксперт предупредил, когда Россия может пойти на серьезную агрессию

Россияне потихонечку отжимают Азовское море, полагает аналитик.

Во время Олимпиады-2020 Россия может пойти на серьезную агрессию, считает эксперт mir24.net

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что следующего серьезного проявления агрессии Российской Федерации можно ожидать во время Олимпийских игр-2020 (летние, пройдут в Японии).

Во время будущей Олимпиады "надо ожидать крупных неприятностей", рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"Крым отжимали под Олимпиаду, Грузию атаковали под Олимпиаду, поэтому, думаю, следующая цель — это Олимпиада-2020...", — отметил собеседник.

По его словам, после Чемпионата мира по футболу 2018 россияне сделают паузу. "… мол, смотрите, спортивные соревнования прошли, вы все так боялись, что мы будем атаковать, но видите, ничего не произошло, мы мирные люди, спорт для нас превыше всего", — добавил Арестович.

"Все ожидали чего? Обострения на фронте, мол, на Сумы или Харьков попрет злобная танковая колонна, а они потихонечку отжимают Азовское море под шум спортивного соревнования и видом российского гостеприимства ко всему миру", — подчеркнул эксперт.

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой выразил мнение, что РФ обязательно использует ЧМ-2018 для новой агрессии — если не во время турнира, то немногим позже, когда президенту Владимиру Путину удастся чуть-чуть "подремонтировать" свой имидж.

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