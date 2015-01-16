Кэмерон об агрессии России: разорвала книгу международных правил

Президент США Барак Обама заявил, что Штаты и Великобритания согласились оставить в действии санкции против России, пока она будет продолжать агрессию в Украине.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, пишет Голос Америки.

В то же время издание уточнило, что в Вашингтоне лидеры США и Британии провели двухдневные переговоры.

В ходе своего выступления Обама подчеркнул, что стороны согласились поддерживать Украину в процессе проведения важных экономических и демократических реформ. При этом, по словам британского премьера, поддержка будет включать финансовую помощь.

Также он сказал, что РФ "решила разорвать книгу международных правил и вмешалась в дела суверенного государства". "Мы будем продолжать оказывать давление на Россию, чтобы разрешить этот конфликт дипломатическим путем", - добавил Кэмерон.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили события в Украине.