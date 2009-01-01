Хозяин Кремля содрогается при мысли о возможности прямой конфронтации со Штатами.

Россиянин очень гордится, когда русский медведь снова заявляет о себе на мировой арене

Москва нашла множество лазеек для использования их на Западе. Ее повестка прозрачна:за счет Вашингтона и либеральных институтов, на которых держится международная стабильность после Второй мировой войны.

Об этом в The Washington Times пишет президент Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

"Более того, эти стратегические действия укрепляют позиции Путина на родине. Типичный россиянин очень гордится, когда русский медведь снова заявляет о себе на мировой арене. Настроения в Москве поразительно приподняты для страны с разрушенной экономикой", — говорится в статье.

"Само собой разумеется, что эти шаги сопряжены с рисками, — указывает эксперт. — Путин содрогается при мысли о возможности прямой конфронтации с Соединенными Штатами. Трамп — это не президент Обама, вообще-то Трамп не страдает "стратегическим терпением".

"Эти российские шахматные ходы напрямую связаны с неумелостью внешней политики Обамы, державшейся на отстранении, если не бегстве, от международных дел, — полагает Лондон. — Опасность для Путина заключается в том, что он и его военные советники слишком много внимания уделяют урокам прошлого и игнорируют появление новой реальности".

"Тем не менее, американским властям нужно смотреть внимательно и находить уместные действия в ответ на российскую деятельность. Тектонические сдвиги на мировой арене дали России возможность на будущее. Однако нам нужно противопоставлять этому стремлению к гегемонии умную дипломатию и оборону, пока она не стала еще большей угрозой нашим основным интересам", — говорится в статье.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на западные СМИ, что американо-российская ссора будет продолжительной.