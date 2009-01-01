Финальный аккорд: что будет после вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС

Эксперты рассказали, готова ли Украина к выполнению всех своих обязательств по Соглашению об ассоциации.

Наконец-то Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной вступит в силу — последняя страна, которая до сих пор не ратифицировала документ, все-таки это сделала. Сенат Нидерландов после длительного затягивания процесса и референдума, где голландцы высказались против ассоциации с Украиной, наконец поддержал соглашение.

Соглашение должно быть окончательно ратифицировано правительством Нидерландов, после чего его должен подписать король Виллем-Александр. Затем Нидерланды должны передать ратификационные грамоты в ЕС. Согласно европейскому законодательству, Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой сдачи на хранение последней ратификационной грамоты.

"Сегодняшнее (30 мая, — Авт.) голосование в Сенате Нидерландов направляет важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины в Европе. Украинское будущее — с Европой", — заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что путь страны к ассоциации с ЕС был долгим из-за "пакостей Кремля".

"Путь к этому оказался долгим и намного сложнее, чем мы представляли в начале этого процесса. Почему так случилось? Потому что Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу... Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры, группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые", — заявил Порошенко.

В России же, как и можно было предположить, возмутились из-за решения сената Нидерландов. "Фактически, голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, которые в очередной раз взяли на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сути Соглашения об ассоциации Украина—ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эксперты рассказали "Главреду" о позитивном политическим значении последних шагов на пути к ассоциации между Украиной и ЕС, готова ли Украина к выполнению взятых на себя обязательств, закрепленных в Соглашении, а также что еще предстоит доделать.

Олег Соскин Главред Олег Соскин:

Если Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной ратифицировано уже всеми, а кроме того, получен безвиз, то, считается, что Украина уже выполнила все необходимые условия, а теперь может наполнять это содержанием. То есть теперь мы можем выходить на модель торговых отношений с преференциями, упрощением отношений со странами ЕС.

Также теперь мы имеем право быть подключенными к соответствующим инвестиционным программам Евросоюза. Да, их инвестиции защищены системой европейского законодательства, но Украина приняла все их нормы. Теперь эту модель нужно наполнять практическими механизмами.

Для молодежи это перспективно в плане обучения — наши дети теперь свободнее могут ехать на учебу в европейские университеты (упрощенная процедура).

Помимо этого, теперь нам необходимо будет во всех структурах иметь замов по евроинтеграции, с которыми нужно будет согласовывать программы по реализации генерального плана наполнения практическим содержанием всех наших евроинтеграцинных задач.

Естественно, в данный момент Украина не в состоянии выполнять абсолютно все обязательства по этому соглашению. Например, мы очень подняли планку по всем антикоррупционным структурам, е-декларированию и т.д. В этом есть некоторый перехлест. Особенно это касается практически террора против политических систем и структур, где произошел явный перекос. Как теперь это все сбалансировать — мы теперь будем должны постоянно советоваться с ЕС по всем этим вещам, чтобы это не было воспринято как нарушение Копенгагенских критериев, существующих в ЕС.

Кроме того, нужно упрощать модель ведения бизнеса. Мы должны будем открыть рынки, в том числе автомобильный, для европейских стран, снять все ограничения. Придется решать вопрос и с сельхозземлями. То есть теперь мы не имеем права быть закрытыми и должны искать механизмы, как открыть все каналы захода европейцев к нам.

Главное, что европейцы все-таки нас признали, что мы сделали всю предварительную работу и получили мандат почти кандидата в Евросоюз. Понятно, что нам, возможно, и не придется туда вступать к тому времени — лет через 15-20. Может, уже и ЕС не будет в нынешнем виде. Но практически Украину признали. Признали, что то, что она делала, соответствует европейской модели развития. Соглашение об ассоциации и его ратификация всеми — это признание нашего европейского цивилизационного выбора.

Теперь логично, что нам необходимо вводить визовые отношения со всеми постсоветскими странами, со странами СНГ. Прежде всего, с Россией. Нельзя иметь ассоциацию и безвизовый режим с Евросоюзом и одновременно безвиз с Россией и Беларусью. Мы должны ввести с ними визовый режим, потому что это страны чужой цивилизационной модели.

Андрей Новак Главред Андрей Новак:

В отличие от зоны свободной торговли, уже больше года существующей между Украиной и Евросоюзом, Соглашение об ассоциации — это, скорее, политическое соглашение, которое является предтечей получения нашей страной полноправного членства в ЕС. И темпы получения полноправного членства зависят теперь не от Европы, а от самой Украины — от скорости приведения украинского законодательства в соответствие с европейскими законами и нормам, прежде всего, в вопросах, касающихся безопасности, продовольствия и развития экономического направления через зону свободной торговли с ЕС.

Положительное голосование парламента в Нидерландах за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало продолжением цепочки поражений России в европейской политике. Эта цепочка берет начало на французских выборах президента, где победили не три ставленника Кремля, на которых делало ставку российское руководство, а совершенно неожиданный кандидат, который еще за полгода до выборов даже не рассматривался в качестве кандидата в президенты Франции.

Положительное голосование в Нидерландах после негативного, которое было год назад, говорит о том, что антироссийские настроения в Европе начинают побеждать массированную российскую пропаганду, благодаря которой Кремлю какое-то время удавалось добиваться своих целей.

Сейчас Украина должна воспользоваться ситуацией — тем, что произошло такое изменение в ее пользу в политике Евросоюза и его ведущих стран. Украинской власти наконец нужно стать инициатором законодательных изменений, которые бы позволили согласовать наше законодательство с европейским, а не ждать очередных порций требований или условий от ЕС, МВФ или кого-либо другого. Сейчас мяч на поле Украины, и этим нужно умело воспользоваться.

Сергей Толстов Главред Сергей Толстов:

Уже вскоре начнется отсчет по тому, как Украиной выполняются обязательства, которые закреплены в Соглашении об ассоциации, а с учетом нынешней непростой ситуации в стране часть этих обязательств будет чрезвычайно сложно выполнять. Это касается и внедрения стандартов ЕС, и внедрения в украинское законодательство директивных положений и регламентов Евросоюза в экономической сфере, и создания условий для либерализации рынка. Поскольку во многих аспектах предусмотрена равнодоходность и приспособление к европейским нормативам (некоторые из которых нам вообще не нужны, например, кассовые аппараты на всех торговых точках).

Но выход, на мой взгляд, может быть только один — создание совета и комитета по ассоциации с ЕС, которые бы реально работали. Ведь иначе сложится неприятная ситуация, когда Европейский Союз начнет по регламенту требовать выполнения каких-то условий в соответствии с закрепленными сроками. Ситуация чрезвычайная, и реагирование должно соответствовать нынешним обстоятельствам.

Так что сразу Украина не сможет выполнять Соглашение об ассоциации. Ей еще необходимо будет выполнять ряд мер, чтобы быть готовой к этому выполнению. К тому же, есть серьезные вопросы, связанные с внутренним экономическим состоянием государства — в Украине сложилась кризисная ситуация из-за того, что отпала треть экспорта, если не больше. В результате чего у нас просто нет ресурсов на выполнение некоторых условий соглашения. Да и вообще, некоторые моменты с указанными сроками в таких условиях становятся чрезвычайно сложными для выполнения. Потому что у Украины просто нет денег на адаптацию. Если мы внедряем стандарты, но при этом не происходит соответствующей модернизации производства, то что тогда делать — оно не легитимно или может работать на внутренние рынки?

Если отсчет пойдет не от даты временного применения соглашения, как это происходит сейчас, а от момента ратификации, то первые три года будут еще более-менее, а затем уже Украине нужно будет отчитываться по выполнению.

Позитив данной ситуации в том, что наконец снимается эта искусственная и унизительная для нас проблема. ЕС, со своей стороны, также снимает проблему — он наконец может ратифицировать соглашение, которое он согласовывал и подписывал. Ведь именно ЕС инициировал Соглашение об ассоциации с Украиной, в котором непременно должна быть зона свободной торговли и весь экономический блок. В 2007 году Ющенко просил у них соглашение об ассоциации без экономического блока, но ему отказали, сказав, что Украина сначала должна вступить в ВТО, а потом уже ЕС начнет работать с Украиной над соглашением, и обязательно с экономическим блоком. С 2008 года начались эти переговоры, и длились они до 2012 года, когда соглашение парафировали. А после этого европейцы уже пять лет не могут его подписать и ратифицировать. Для ЕС это тоже неприятный момент, поскольку именно он инициировал соглашение с экономическим блоком. Ведь соглашение о чисто политических аспектах можно было подписать еще в 2007-2008 годах.

Надежда Майная