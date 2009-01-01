Эти подонки, которых уничтожили, могли бы выступить свидетелями обвинения, в том числе и Путина.

Путина назвали "недоГитлером" Reuters

Убийство главаря банды "Сомали" Михаила Толстых по кличке "Гиви" может являться зачисткой свидетелей, которые бы могли стать свидетелями в деле о совершенных Российской Федерацией преступлениях на Донбассе.

Такое мнение высказал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"По моему глубокому убеждению, Путин четко понимает, что рано или поздно в Гаагском трибунале придется отвечать за те преступления, которые совершил этот "недогитлер", который, в принципе, напал на Украину, и, собственно, за это нужно отвечать. Эти подонки, которых уничтожили, могли бы выступить свидетелями обвинения, в том числе и Путина", — заявил он.

Жебривский также отметил, что нисколько не сожалеет об убийстве главаря банды боевиков. "Но хоть какая-то стабильность: сперва зачистили "Моторолу", потом "Гиви".

Напомним, ранее "Стрелок" назвал две версии уничтожения "Гиви".