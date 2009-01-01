"НедоГитлеру" Путину рано или поздно придется отвечать в Гаагском трибунале — Жебривский

Эти подонки, которых уничтожили, могли бы выступить свидетелями обвинения, в том числе и Путина.
Такое мнение высказал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".
"По моему глубокому убеждению, Путин четко понимает, что рано или поздно в Гаагском трибунале придется отвечать за те преступления, которые совершил этот "недогитлер", который, в принципе, напал на Украину, и, собственно, за это нужно отвечать. Эти подонки, которых уничтожили, могли бы выступить свидетелями обвинения, в том числе и Путина", — заявил он.
Жебривский также отметил, что нисколько не сожалеет об убийстве главаря банды боевиков. "Но хоть какая-то стабильность: сперва зачистили "Моторолу", потом "Гиви".
Напомним, ранее "Стрелок" назвал две версии уничтожения "Гиви".