Отдельная игра Путина. Почему Россия будет бряцать оружием у границ Польши и стран Балтии

Москва сама провоцировала НАТО, разместив "Искандеры" в Калининградской области, говорит Алексей Гарань.

Алексей Гарань Главред

Если, в ответ на, Россия попытается захватить часть Прибалтики и провозгласить там "народные республики", она натолкнется на вооруженное противодействие всего Североатлантического альянса, поэтому ей остается только бряцать оружием.

Об этом научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

"Прежде всего, размещение военных сил в Польше — это действия в полном соответствии с решениями НАТО, которые принимались коллективно всеми странами-членами. Сейчас размещаются не только американские контингенты в Польше, но и контингенты Великобритании, Канады, Германии в странах Балтии. Так что это не является какими-то односторонними действиями американцев", — напомнил политический эксперт.

"Также важно отметить, что все это — ответ на то, что Россия сделала в Украине. Действия России в Украине поставили под вопрос, будут ли работать натовские гарантии, например, для стран Балтии. Поэтому Альянс и прибегнул к такому ответу, как размещение в Восточной Европе передовых контингентов", — подчеркнул политолог.

"Военная составляющая тут не главная, поскольку совершенно очевидно, что размещение 80 американских танков в Польше либо размещение по одному натовскому батальону в каждой из стран Балтии не меняет военное соотношение сил", — говорит научный директор "Деминициатив".

По его словам, все это — важные политические шаги, ведь российский контингент на границах со странами Балтии или Польшей все равно будет более многочисленным: "Но поскольку там теперь размещены американские силы, то в случае гипотетической атаки россиян (если, например, они захотят захватить часть Эстонии и провозгласить там "Нарвскую народную республику" или что-то вроде того), они будут вынуждены противостоять контингентам НАТО. Тогда Альянс автоматически подключится к их защите. Безусловно, это усиливает гарантии, которые НАТО дает своим членам".

"Так что в военном плане это не является большим изменением баланса сил, но это усиливает гарантии, поскольку за этими батальонами или 80-ю танками теперь стоит вся мощь НАТО, в том числе ядерная — США, Англии и Франции", — уверен Гарань.

По его мнению, российскую реакцию несложно предсказать: "Россия будет говорить, что ее окружают, что это агрессивные мероприятия, что это агрессивный НАТО создает для РФ угрозы. Это все то, что я слышал в то время, когда учился в Советском Союзе".

"Но ведь именно Россия фактически начала провоцировать НАТО, когда разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области, что является прямой угрозой для Польши. Теперь в ответ на действия НАТО Россия, я думаю, будет бряцать оружием. Но в военном противостоянии она все равно проигрывает — в экономическом плане у нее нет ресурсов для долгого противостояния. Но бряцать оружием она будет", — уверен политолог.

"Эскалация, которая может быть в Украине на границе с Россией, будет связана не с действиями Запада в Прибалтике и Польше. Скорее, это будет отдельная игра Путина, которая может быть связана как с попытками дестабилизировать ситуацию в Украине, так и с попытками оказывать давление на новую администрацию Трампа (то есть это нельзя будет расценивать как ответ на то, что сейчас НАТО делает в Восточной Европе). Если Россия захочет оказать давление на новую администрацию Трампа, в Украине может начаться эскалация конфликта. Хотя думаю, что это будет контрпродуктивно, ведь мы уже видим, какие заявления делает и потенциальный министр обороны США, и потенциальный глава службы безопасности, и новый глава разведки США — они все говорят про угрозу России. Если Путин пойдет на эскалацию в Украине, а, тем более, бряцание оружием в Прибалтике или в Калининградской области, то это только усилит реакцию Вашингтона. Еще один вариант, почему Россия может начать эскалацию на Донбассе, — если Путин захочет дестабилизировать ситуацию в Украине и оказать давление на Украину в рамках "минского процесса". Такое может быть", — подытожил Алексей Гарань.

Напомним, эксперт центра Разумкова Николай Сунгуровский в комментарии "Главреду" рассказал, что России давно сорвало крышу, поэтому Путин может спровоцировать себя лучше НАТО.