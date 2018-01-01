Открытие Крымского моста: эксперт назвал последствия для Украины и России

Крым теперь будет более плотно привязан к России, и население там станет теперь еще более пророссийским, уверен эксперт.

Оккупанты с пафосом открыли Крымский мост yuga.ru

Открытие Крымского моста в аннексированном полуострове будет иметь для России важное экономическое и политическое значение. Об этом в комментарии " Главреду " заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

"После открытия Крымского моста десятки и сотни тысяч автомобилей пойдут с отдыхающими из России в Крым. А это, в свою очередь, резко улучшит экономический баланс самого Крыма и снизит нагрузку на российский бюджет по финансированию Крыма", - заявил Суслов.

Эксперт напомнил, что Крым стал зоной, которая очень активно милитаризуется Россией. "Факт введения в эксплуатацию Крымского моста говорит о том, что резко упрощается процедура при необходимости подвоза войск, материально-технического снабжения армии и т.д. Это — стратегический фактор, который, говоря об экономической стороне вопроса, тоже нужно иметь ввиду", - сказал экс-министр.

Кроме того, Суслов добавил, что введение в эксплуатацию Крымского моста резко усилит позиции России в Крыму. "И то, что украинское правительство со своей стороны, кроме рассказов о невозможности осуществления этого проекта, не предпринимало никаких шагов для блокирования строительства, будет признано большой ошибкой", - резюмировал он.

Говоря о последствиях для Украины, Суслов отметил, что это будут, в первую очередь, политические потери.

"Крым теперь более плотно привязан к России. И население в Крыму станет теперь еще более пророссийским", - сказал экс-министр.

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Экономические потери Украины, по мнению Суслова, также связаны с тем, что иностранные туристы, которые едут в Крым, уже не будут ехать через украинскую территорию и въезжать через Крымский перешеек. Таким образом, еще одно направление транзита через Украину, транзита туристов, с запуском Крымского моста утрачивается.

Экс-министр поставил под сомнение информацию о том, что Крымский мост заблокирует прохождение судов в украинские порты.

"Уже несколько лет полотно моста существует над проливом, почему оно до сих пор не препятствовало судам, и корабли проходили, и почему же в дальнейшем оно будет препятствовать?" - спросил эксперт.

Суслов отметил, что, в любом случае, неправильно ставить акцент на борьбе Украины с Крымским мостом. "Нужно постоянно помнить о том, что главный вопрос — не Крымский мост, а принадлежность Крыма. И основные усилия должны быть направлены на то, чтобы решить вопрос Крыма. Если он будет решен, то и вопрос с мостом решится", - резюмировал он.

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