Падение в пропасть. Зачем Украине досрочные выборы Рады

Если одни лекарства не помогают тяжелобольному, нужно искать новые, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Украина должна сменить коррумпированную и непрофессиональную власть, и первый шаг на пути к этому —

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Давайте говорить не о вероятности (перевыборов), а о необходимости. Если политический класс и государственные органы не выполняют свои функции, то мы либо меняем институты власти (конституционный процесс), либо меняем через выборы людей, осуществляющих эту власть", — говорит политический эксперт.

"Украина продолжает падать в пропасть. Досрочные выборы президента и ВР крайне необходимы. Если вы тяжелобольному даете какие-то лекарства, и они не помогают, вы не продолжаете давать эти лекарства, а ищете новые. Если уверенная в себе власть опасается бунтов, майданов, переворотов, то во всем мире существует только один путь — досрочные выборы. Наиболее циничные политики говорят, что досрочные выборы — это дорого. Но почему Испания на протяжении полугода проводила четыре раза выборы, пока не добилась стабильного правительства? И почему Украине не может сменить коррумпированных и непрофессиональных "врачей" на более ответственных и подготовленных? Все очень просто — власть не собирается меняться", — считает социолог.

Комментируя вопрос, досидит ли Порошенко на посту президента до конца своего срока, Виктор Небоженко заметил: "Порошенко знает английский язык, еще немножко — болгарский, еще немножко — молдавский. Хорошо владеет русским. Поэтому в случае ухода его с поста президента, ему есть куда уезжать. Это будет либо воссоединение с семьей в Лондоне, либо отъезд в какой-нибудь офшорный рай… Так что у него есть выбор. Но Порошенко — умный человек и будет цепляться за власть до последнего, поэтому вполне возможно, что он сделает досрочные президентские выборы, что было бы неожиданно для его политических противников".

Напомним, ранее политолог рассказал, почему украинцы стали нетерпимы к чиновникам и требуют за коррупцию конфискацию, тюрьму и расстрел.

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