Порошенко похвастался, что встретится с Трампом раньше Путина

Глава Украины заверил, что не боится последствий встречи президентов США и РФ.

Порошенко рассказал, когда встретится с Трампом. Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Брюсселе в четверг.

Но встрече он "надеется обсудить ожидаемую поддержку Украины со стороны США", пишет Европейская правда. В том числе речь идет об американской помощи накануне саммита США-Россия.

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При этом Порошенко заверил, что не боится последствий встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина: "Я ничего не боюсь. У нас есть очень сильные заявления и сильная позиция как от Госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и ее независимости".

Как известно, саммит НАТО проходит 11-12 июля в столице Бельгии Брюсселе.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.

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